Σε κλίμα ενός εσωκομματικού «blame game» η Νέα Αριστερά προχωρά προς το Προγραμματικό Συνέδριο του κόμματος που έχει προγραμματιστεί για τις 22-25 Ιανουαρίου 2026. Με τα ρήγματα, όπως καταγράφονται, στο εσωτερικό να βαθαίνουν, η συζήτηση για τις πολιτικές συμμαχίες έχει μετατραπεί σε αφετηρία εσωστρέφειας φέρνοντας το κόμμα αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο βαθιάς κρίσης συνοχής.

Μετά το κλείσιμο της διήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος επαναβεβαιώθηκε ότι παραμένει μειοψηφική στα κομματικά όργανα η άποψη της ηγεσίας για ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Η πρόταση Χαρίτση, η οποία επί της ουσίας περιέγραφε την διεξαγωγή ενός εσωκομματικού δημοψηφίσματος σε σχέση με τις συνεργασίες, απορρίφθηκε μέσα από τις ψηφοφορίες της Κυριακής. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφούσα τάση (με τους Σακελλαρίδη, Τσακαλώτο, Σκουρλέτη και άλλα στελέχη) επιμένει στην ενίσχυση της οργανωτικής αυτονομίας του κόμματος και στην ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, ζητώντας καθαρές αποστάσεις από τον Τσίπρα και στροφή για συνεργασίες προς τα αριστερά.

Απορρίφθηκε η πρόταση Χαρίτση

Σύμφωνα με την απόφαση της κεντρικής επιτροπής το Προγραμματικό Συνέδριο του κόμματος στα τέλη Ιανουαρίου θα είναι εκείνο που θα κληθεί να συζητήσει και να αποφασίσει οριστικά για τις συμμαχίες. Σε ψηφοφορία τέθηκαν τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της κεντρικής επιτροπής γύρω από το θέμα των συμμαχιών. Να τεθεί στον προσυνεδριακό διάλογο και να συζητηθεί και να αποφασιστεί στο επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο το οποίο έχει χαρακτήρα Διαρκούς Συνεδρίου (με τους παλιούς συνέδρους), πρόταση που κατέθεσαν 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, μεταξύ αυτών οι Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Ευκλείδης Τσακαλώτος. Να αποφασιστεί με προσφυγή «σε όλα τα μέλη ανεξαιρέτως» όπως πρότεινε ο Αλέξης Χαρίτσης και στήριξαν 8 βουλευτές και 3 μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Το επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο να λάβει χαρακτήρα Έκτακτου (με εκλογή νέων συνέδρων δηλαδή), που κατατέθηκε από ένα μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Υπερψηφίστηκε η πρώτη πρόταση για Προγραμματικό-Διαρκές Συνέδριο με 80 ψήφους, ενώ η πρόταση Χαρίτση πήρε 58 ψήφους και η πρόταση για Έκτακτο έλαβε 6 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά.

«Η κεντρική επιτροπή ενέκρινε το κείμενο της εισήγησης του πολιτικού γραφείου για τις πολιτικές εξελίξεις, με ευρύτατη πλειοψηφία. Κατατέθηκαν τρία κείμενα συμβολής σχετικά με την στρατηγική της Νέας Αριστεράς. Αποφασίστηκε στο Προγραμματικό Συνέδριο που θα γίνει 22-25 Ιανουαρίου να συζητηθεί και να αποφασιστεί και το ζήτημα της στρατηγικής του κόμματος», ανέφερε η ενημέρωση της Νέας Αριστεράς.

Προς συλλογή υπογραφών για εσωκομματικό δημοψήφισμα

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν φαίνεται να κλείνει εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νέα Αριστερά ξεκινάει πρωτοβουλία συλλογή υπογραφών από τα μέλη που θα ζητάνε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ζήτημα των συμμαχιών. Τα μέλη που στηρίζουν τη διαδικασία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσάπτουν στην πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής ότι «δείχνει φόβο για την άποψη των μελών», ενώ εκτιμούν ότι υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής και της άποψης των μελών. Σημειώνεται πως με βάση το καταστατικό του κόμματος, απόφαση για εσωτερικό δημοψήφισμα, μπορεί να ληφθεί και με υπογραφές του 25% των μελών.