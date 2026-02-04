Με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη Μαρτίου βρίσκονται τα στελέχη της παράταξης, βλέποντας τις εσωκομματικές έριδες να φουντώνουν.

Χθες ο Χάρης Δούκας, σε κλειστή διαδικτυακή σύσκεψη για το συνέδριο, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του προέδρου Νίκου Ανδουλάκη, καταγγέλλοντας έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε πως δεν αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε «αθλιότητες» τα όσα ακούγονται, τονίζοντας στα στελέχη του κόμματος πως μιλάει για αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΠΑΣΟΚ και θέτει τον στόχο της πρώτης θέσης.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως «αυτονομία δεν σημαίνει απομόνωση» και τάχθηκε εκ νέου υπέρ του διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, χωρίς εξαιρέσεις. Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη ΝΔ, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται, αποκλείοντας κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Για τα εσωκομματικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Χ.Δούκας περιέγραψε έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες («δείχνοντας» προς την μεριά της Αννας Διαμαντοπούλου).

Τόνισε, λένε οι συνεργάτες του, «ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία» για το θέμα και «ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών».