Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην στενός συνεργάτης του κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καρανίκας, σχολιάζοντας παράλληλα την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και χαρακτηρίζοντάς την «μη δημοκρατικό κόμμα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Καρανίκας υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δημιούργησε ένα «ΙΧ κόμμα», ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή του να μην πραγματοποιηθεί συνέδριο μέχρι τις εκλογές.

Advertisement

Advertisement

«Ο Τσίπρας έκανε ΙΧ κόμμα, έχει πει ότι δεν θα γίνει συνέδριο μέχρι τις εκλογές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αριστερά. Αν λέγατε “κάνω μόνος μου ένα κόμμα, δεν κάνω συνέδριο”, δεν θα σας είχε κατατάξει κανείς στα δημοκρατικά κόμματα. Αυτό το κόμμα δεν είναι δημοκρατικό. Δημοκρατικό είναι η ισότιμη συμμετοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα μέλη της ΕΛΑΣ, ο κ. Καρανίκας έκανε λόγο για κοινωνικές πιέσεις και πολιτικά αδιέξοδα. Όπως είπε, μπορεί κάποιος που συμμετέχει στο κόμμα να είναι «ελεύθερος κατά έναν τρόπο», ωστόσο έκανε λόγο και για «εθελοδουλεία», υποστηρίζοντας ότι σε ένα τέτοιο κόμμα τα μέλη είναι «υπήκοοι».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας υποστήριξε ότι δεν δημιουργεί ένα κανονικό πολιτικό κόμμα, αλλά έναν μηχανισμό με αποκλειστικό στόχο τις εκλογές. «Ο Τσίπρας δεν κάνει κόμμα αλλά εκλογικό μηχανισμό. Το είπε “εγώ θέλω να κυβερνήσω” αλλά προσβάλει την κοινωνία έτσι. Χρήσιμος δεν είναι μόνο ο πολιτικός που κυβερνάει αλλά και αυτός που κάνει αντιπολίτευση», δήλωσε.

Κατά την άποψή του, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνη για το γεγονός ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση την περίοδο 2019-2023, ενώ πρόσθεσε ότι με την παραίτησή του «προσέβαλε το δημοκρατικό τόξο».

Ο Νίκος Καρανίκας αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτιμώντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης πάει καλά σε ορισμένα πράγματα», σημειώνοντας ωστόσο πως «υπάρχει 1/3 της κοινωνίας που ζορίζεται».

Τέλος, σχολιάζοντας την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για μια «αντίφαση». Όπως ανέφερε, το κόμμα έχει πρόεδρο και εκπρόσωπο την κυρία Δούρου, την οποία χαρακτήρισε «ίσως το καλύτερο στέλεχος», επισημαίνοντας ότι δεν συμμετείχε, κατά τον ίδιο, στο «πραξικόπημα κατά του Κασσελάκη», σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. «Αυτό και μόνο καθιστά τον ΣΥΡΙΖΑ μια προβληματική παρουσία», κατέληξε ο Νίκος Καρανίκας.