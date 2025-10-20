Το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται ή να εκφράζουν την διαμαρτυρία τους με διαδηλώσεις, είναι αναφαίρετο δικαίωμα που συμβαδίζει απόλυτα με την έννοια της Δημοκρατίας. Μόνο σε δικτατορίες υπάρχει καταστολή τους.

Η υποχρέωση κάθε κυβέρνησης είναι να ακούει τις διαμαρτυρίες των πολιτών αντιδρώντας με δύο τρόπους:

Ή να ανταπαντά, αλλά με σαφή/ξεκάθαρα και όχι πολιτικάντικα επιχειρήματα, εάν δεν συμφωνεί

Ή να ακούει προσεκτικά τί ζητούν δικαιολογημένα με θυμό/προτάσεις/αναθέματα οι «στραγκαλισμένοι» από τις πολιτικές θηλιές

Στην Ελλάδα το δικαίωμα της διαμαρτυρίας μπροστά από το Κοινοβούλιο, όπου χωροταξικά βρίσκεται και το ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, πήρε μπλοκ. Είναι άγνωστο προς το παρόν, σε τι απόσταση θα επιτρέπουν οι αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν οι διαδηλωτές στο συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πλατεία Συντάγματος. Και όπως σχολιάζουν εκείνοι που αντιδρούν με το νομοθετικό πλαίσιο που φέρνει αύριο κυβέρνηση στη Βουλή, υπάρχει ακόμα η ελπίδα ότι στο χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν θα εμφανιστούν άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι βέβαιο ότι θα το επιτρέψει ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε δυσαρέσκεια για το θέμα όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας των αμερικανών πολιτών για τις πρακτικές διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ απαντήθηκε με έναν τρόπο που προκάλεσε γενικευμένη αποδοκιμασία. Δεν βγήκε η Εθνοφρουρά. Βγήκε ένα αεροπλάνο με πιλότο τον πρόεδρο Τραμπ, φορώντας στέμμα στο κεφάλι, για να βομβαρδίσει τους διαμαρτυρόμενους με περιττώματα. Ναι, όπως ακριβώς προφανώς θα το είδατε και στο διαδίκτυο. Με περιττώματα. Στην αρχή πιστέψαμε ότι είναι ένα φέικ βίντεο, αλλά τελικά το AI βίντεο ήταν δικό του δημιούργημα και ανεβασμένο στο προσωπικό του λογαριασμό των social media.

Οι πρακτικές στην αντιμετώπιση των διαμαρτυριών μπορεί να είναι διαφορετικές. Αλλά δεν παύουν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Της απαξίωσης των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, από εκείνους που βρίσκονται πρόσκαιρα στην εξουσία και νομίζουν ότι μπορεί να είναι οι κάποιοι.