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Τη θέση ότι «δεν είμαστε εκεί, ούτε θα φτάσουμε και δεν πρέπει να φτάσουμε» εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για τις ταραχές στη Γαλλία και για το αν ανησυχεί η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρόμοιες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα, με αφορμή και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, «να ακούμε τις αγωνίες φοιτητών και μαθητών αλλά να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο» ενώ άφησε αιχμές κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αφορμή κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ότι «δεν θα φτάσουμε εκεί, όσο και αν κάποιοι στην αντιπολίτευση επενδύουν στο μπάχαλο».

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Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι άλλο πράγμα η διαμαρτυρία και άλλο τα επεισόδια και υποστήριξε ότι η χώρα έχει πικρή εμπειρία από το παρελθόν.

Υπενθύμισε ότι η Γαλλία είναι υποχρεωμένη να παίρνει μέτρα λιτότητας, κάτι που δε ισχύει για τη χώρα μας καθώς δημοσιονομικά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία.

«Ναι, χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα αλλά είμαστε μία κυβέρνηση που έχει δώσει αρκετά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.