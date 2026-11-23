Βίντεο Μητσοτάκη για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: «Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;»

Τσίπρας: «Ακουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους» (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την κριτική του τελευταίου για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων.

Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για προσπάθεια αλλοίωσης της ιστορικής μνήμης σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης επισήμανε τις πρόσφατες παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι έχουν οδηγήσει σε μόνιμες αυξήσεις και βελτίωση των συνθηκών για τους συνταξιούχους.

Μαρινάκης τόνισε ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται περισσότερα, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης για εμπαιγμό των πολιτών.

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Αντεπίθεση εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα μετά την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού μέσω της οποίας άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόταση του προς τους συνταξιούχους να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδι στα εγγόνια τους μετά την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ που έλαβαν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι «ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας.

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Δεν εξηγείται διαφορετικά πώς, με τόσο θράσος, μιλάει ειδικά για τους συνταξιούχους» και υπενθυμίζει πολιτικές της κυβέρνησης Τσίπρα που μείωσαν τα εισοδήματα των συνταξιούχων.

«Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία όσο κι αν εκείνος προσπαθεί», σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης και στον αντίποδα αναδεικνύει παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που αύξησαν τις συντάξεις.

«Οι συνταξιούχοι, όπως και οι εργαζόμενοι, δικαίως ζητούν περισσότερα.

Και ναι, οφείλουμε όλοι να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μόνο που δεν χρειάζονται, όμως, είναι ακόμα έναν εμπαιγμό, όπως αυτός που υπέστησαν από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα», καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.

Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου:

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Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας.

Δεν εξηγείται διαφορετικά πώς, με τόσο θράσος, μιλάει ειδικά για τους συνταξιούχους.

Γιατί οι συνταξιούχοι και όλοι οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πολύ καλά τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές στα ATM.

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Θυμούνται τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι συνταξιούχοι να παίρνουν λιγότερα.

Που έφερε περικοπές στις επικουρικές και την περιβόητη «προσωπική διαφορά», εξαιτίας της οποίας πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν τις αυξήσεις στα χαρτιά, αλλά όχι στην τσέπη τους.

Θυμούνται, επίσης, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Του επιδόματος που στήριζε τους πιο αδύναμους συνταξιούχους.

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Θυμούνται, ότι περίμεναν τις συντάξεις τους να βγουν δύο και τρία χρόνια.

Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία όσο κι αν εκείνος προσπαθεί.

Και ας έρθουμε στο σήμερα. Να δούμε τι έχει αλλάξει στην πράξη τα τελευταία επτά χρόνια:

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Από το 2019, περισσότεροι από 225.000 συνταξιούχοι πήραν μόνιμες αυξήσεις, για 550.000 μειώθηκε η προσωπική διαφορά και 235.000 είδαν να αποκαθίστανται οι περικοπές στις επικουρικές τους.

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Καταργήθηκε μία εισφορά αλληλεγγύης για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.

Από το 2023 οι συντάξεις αυξάνονται ξανά κάθε χρόνο, με τη συνολική αύξηση να αναμένεται να πλησιάσει το 19% το 2027. Τότε, καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση έφτασε τα 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

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Καταργήθηκαν οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου, αλλά και στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται.

Και μέσα σε δύο χρόνια εκδόθηκαν περίπου 600.000 συντάξεις, αντιμετωπίζοντας ένα τεράστιο πρόβλημα εκκρεμοτήτων.

Οι νέες αιτήσεις για συντάξεις, πλέον, διεκπεραιώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο και οι κύριες συντάξεις εκδίδονται μέσα σε δύο το πολύ τρεις μήνες.

Οι συνταξιούχοι, όπως και οι εργαζόμενοι, δικαίως ζητούν περισσότερα.

Και ναι, οφείλουμε όλοι να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μόνο που δεν χρειάζονται, όμως, είναι ακόμα έναν εμπαιγμό, όπως αυτός που υπέστησαν από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.

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