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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό και χαρακτήρισε το κόμμα ως δορυφόρο του Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις επικρίσεις χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του βουλευτή του ως άστοχες προσωπικές απόψεις και υπογραμμίζοντας ότι εκφράζει μόνο αυτό τη σοσιαλδημοκρατία.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια επικοινωνιακής κάλυψης της πολιτικής της ατζέντας μέσω της αξιοποίησης των δηλώσεων του βουλευτή.

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«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ». Πίσω από αυτή την καταληκτική φράση-δήλωση της απάντησης του ΠΑΣΟΚ προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη «κρύβονται» – αλλά με σαφέστατο τρόπο – οι αποστάσεις που παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη από τον βουλευτή του Κινήματος, Απόστολο Πάνα και τα όσα δήλωσε για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτόχρονα, η Χαριλάου Τρικούπη, στην ίδια απάντηση προς τον Παύλο Μαρινάκη, μιλά για «άστοχες προσωπικές απόψεις» ρίχνοντας το «καρφί» της και «αδειάζοντας» ταυτόχρονα τον βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ.

Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο «Ναυτεμπορική TV» τη Δευτέρα, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως «εγώ βλέπω ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;». Στα σχόλια του «γαλάζιου» Δημήτρη Καιρίδη αν «τη ρωτήσατε την κ. Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;» ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε λέγοντας «γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κ. Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα».

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Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του Τσίπρα»

Το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και επιτέθηκε στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως «λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει» και πως «δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε:

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής:

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ….που είναι το κακό;»

Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής.

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Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων.

Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα».

«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ»

Η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολιάζει προς την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη πως «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάταιος ο κόπος σας».

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Αναλυτικά, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει:

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας.

Μάταιος ο κόπος σας.

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Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

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