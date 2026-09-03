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Ανδρουλάκης τόνισε την ιστορική συμβολή της παράταξης στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής που επιβαρύνει καθημερινά τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.

Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βασιζόμενο στην πολιτική αυτονομία και την απουσία εξαρτήσεων του κόμματος.

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Στην ανάγκη για μία νέα πολιτική αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Ηράκλειο της Κρήτης όπου βρίσκεται για τον εορτασμό των 52 ετών από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που διαδραμάτισε το ΠΑΣΟΚ στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, συνδέοντας την πορεία της παράταξης με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του», σημείωσε, ενώ σε δηλώσεις του από το κέντρο του Ηρακλείου όπου περιοδεύει αυτήν την ώρα συνοδεία βουλευτών και μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, τόνισε το κοινωνικό αποτύπωμα της Μεταπολίτευσης, επισημαίνοντας πως η παράταξη συνδέθηκε με «το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

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Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε κατά της κυβέρνησης, ασκώντας κριτική για την οικονομική κατάσταση των πολιτών και ιδιαίτερα για την πίεση που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής, όπως είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή τού σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό», υπογράμμισε, ενώ, με επίκεντρο τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, συμπλήρωσε: «Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας, που θα παρουσιάσουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού του κόμματος, αλλά και στην απουσία, όπως υποστήριξε, εξαρτήσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την εφαρμογή του προγράμματος.

«Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και, πάνω απ’ όλα, είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις», δήλωσε, σημειώνοντας ότι για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου προγράμματος απαιτείται πολιτική αυτονομία: «Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους, που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες της Κρήτης να συμμετάσχουν απόψε, στις 19:30, στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας.