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Με το ΠΑΣΟΚ συστρατεύονται επίσημα δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με έντονο αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.

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Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.