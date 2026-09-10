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Σύμφωνα με το κόμμα, τα αποτελέσματα δείχνουν ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ κατά 2% μέσα σε ενάμιση μήνα, παρά τους τίτλους που υποστηρίζουν το αντίθετο.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η δημοσκόπηση διενεργήθηκε πρόωρα, πριν ολοκληρωθούν οι ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το κόμμα θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επικοινωνιακή διαχείριση αποτελεί προσπάθεια του συστήματος Μητσοτάκη να στηρίξει τον πολιτικό του εκλεκτό μέσω προπαγάνδας.

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«Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν απο την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν “δεν ξεκολλάει”» σημειώνουν κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας πως «από το πρωί διαβάζουμε copy paste τίτλους σε σειρά ειδησεογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που… δεν “ξεκολλάει” στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO».

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως «η προηγούμενη δημοσκόπηση απο την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

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Δύο επισημάνσεις:

1)Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει οτι στην εκτίμηση ψήφου σε ενάμιση μήνα η ΕΛΑΣ υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2% .

2)Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παραταύτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο “έπεισε” σε σχέση με τις εξαγγελίες των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιο τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ.

Εντυπωσιακό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εχει πείσει το 10% χωρίς να εχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του.

3.Ενώ έως πριν λίγες μέρες, υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διενεργηθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, αυτό δεν τηρήθηκε και δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Και το συμπέρασμα:

Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν απο την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν “δεν ξεκολλάει”».

Οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας υπογραμμίζουν πως «το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει. Γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό και άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας».