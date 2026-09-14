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Αναφορικά με τα χωρικά ύδατα, ο κ.

Μαρινάκης τόνισε ότι η επέκτασή τους αποτελεί μονομερές δικαίωμα της χώρας, το οποίο η κυβέρνηση έχει καταγράψει επίσημα σε διάβημα προς την Τουρκία.

Η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα οικονομικά δεδομένα τον Οκτώβριο προκειμένου να αποφασίσει για τη λήψη ενδεχόμενων νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη ως μη ρεαλιστικές και αόριστες οικονομικά.

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Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ, τοποθετήθηκε για τη δήλωση του σχετικά με τη μείωση στους δύο μήνες του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, η οποία προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. «Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση, που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως υποστήριξε, η αντιπολίτευση σκοπίμως απέκρυψε τη συνέχεια της τοποθέτησης του και συγκεκριμένα την πρόταση του για την επιδότηση εργασίας:

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«Τι είπα; Πάντοτε ως προσωπική θέση -το ξεκαθαρίζω ξανά-. Μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε -το ποιο;- το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Λέω: να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία.»

Για τη δυνατότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια

«Συνιστά μονομερές δικαίωμα με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί η χώρα θα ασκηθεί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και το επαναλαμβάνω κι εγώ, ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να πούμε, ούτε το έχει πει ποτέ κανένας, ότι θα το απεμπολήσουμε.

Ποια είναι η διαφορά, όμως, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες; Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης μετά τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων

«Αξιολογώντας τα δεδομένα και στο όριο των δημοσιονομικών μας αντοχών για ακόμη μία φορά, χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς να μιλάμε με όρους πλειοδοσίας, θα στηρίξουμε την κοινωνία. Το ξαναλέω, για να μην εκληφθεί ως προαναγγελία, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις ενόψει του Οκτωβρίου. Ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση», ήταν η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη.

Για την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ

«Εδώ μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ – απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα ούτε κατά πόσο, είναι στο περίπου. Ο καθένας… Είναι «Γράψε ότι θες δίπλα». Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δισ. στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουνε στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα», είπε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.