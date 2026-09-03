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Μαρινάκης υποστήριξε ότι το κόστος των προτεινόμενων μέτρων υποτιμάται και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ μόνο κοστολογημένες και μόνιμες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα λόγω έλλειψης διαθέσιμων οικονομικών πόρων για μια τέτοια δαπάνη.

Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη πρόταση διακυβέρνησης.

Τέλος, ανακοινώθηκε η αποκατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών στη Θεσσαλία και η πλήρης λειτουργία των συστημάτων τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνας–Θεσσαλονίκης.

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Ευθεία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας στο μπρίφινγκ τις χθεσινές ανακοινώσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ.

«Σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2014» ανέφερε αρχικά εξηγώντας ότι «μοιράζει λεφτά που δεν είπε από που θα τα βρει».

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Μάλιστα, με αφορμή την κοστολόγηση που έχει γίνει από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που υπολογίζει το ετήσιο κόστος των μέτρων Τσίπρα στα 13 δις. ευρώ και στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού ότι το κόστος των μέτρων είναι περίπου 7,5 δισ., ο Παύλος Μαρινάκης έκανε τον υπολογισμό για την κατασκευή των 50.000 σπιτιών που ανέφερε ως πρόταση στο πρόγραμμα του για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, μόνο αυτό το μέτρο ανέρχεται στα 8 δισ. ευρώ.

«Δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης συμπληρώνοντας ότι πλέον «έχει ξεπεραστεί η μόδα του ποιος θα δώσει τα περισσότερα» ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη αυτοκριτικής και για προσπάθεια να ξαναγράψει την ιστορία.

«Όλες οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα»

Πρόσθεσε επίσης ότι κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις ήδη υλοποιούνται ενώ εξήγησε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι πλήρως κοστολογημένα και προανήγγειλε ότι «όλες οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επαναφοράς από την κυβέρνηση του 13ου μισθού στο Δημόσιο, εξήγησε ότι αυτό είναι ένα κόστος ύψους 1,5 δισ. ευρώ ετησίως και ότι δεν υπάρχουν αυτά χρήματα. «Για να δώσουμε 13ο μισθό, θα έπρεπε να μη δώσουμε τίποτα άλλο σε κανέναν άλλο», είπε χαρακτηριστικά. Όσο για το αν τυχόν υπάρχει περίπτωση να δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους κάποιο επίδομα που να φτάνει στο ύψος του μισού 13ου μισθού, ο Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε να «ανοίξει τα χαρτιά του».

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι η μόνη πολιτική πρόταση διακυβέρνησης»

Για άλλη μία φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε ερώτηση για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, σε περίπτωση βέβαια που ο πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα, αυτό εκλεγεί και βγαίνουν και τα νούμερα για πιθανή συγκυβέρνηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε γενικότερα τονίζοντας ότι «οι θέσεις των κομμάτων», όπως έχουν εκφραστεί, «καθιστούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη μόνη πολιτική πρόταση διακυβέρνησης.»

Για σιδηρόδρομο: «Η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 2 Σεπτεμβρίου με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σε λειτουργία»

Η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο μπρίφινγκ ξεκίνησε με την αναφορά του στον σιδηρόδρομο.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Με την ολοκλήρωση, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, των έργων αποκατάστασης των υποδομών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel”, η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 2 Σεπτεμβρίου με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σε λειτουργία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση, το ETCS, η επιχειρησιακή επικοινωνία και η πρόσθετη ψηφιακή εποπτεία μέσω του railway.gov.gr δημιουργούν διαδοχικά επίπεδα προστασίας και ενισχύουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.»