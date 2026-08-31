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Παράλληλα, ο κ.

Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο μοναδικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αυτοδυναμία, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για μελλοντικές συνεργασίες.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της αεράμυνας μέσω της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως κορυφαία επιτυχία της εθνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.

Σχετικά με δηλώσεις στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος απέφυγε να υιοθετήσει τις αιχμές και τόνισε ότι το κυβερνητικό έργο αποτελεί το κύριο κριτήριο αξιολόγησης των πολιτικών από τους πολίτες.

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Νέα επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ, με αφορμή τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα «κόκκινα» δάνεια.

«Το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να γίνει «πράσινος» ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, εξηγώντας ότι με την πρόταση της για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να αδιαφορεί για τους συνεπείς οφειλέτες.

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Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτή η τακτική του ΠΑΣΟΚ προέρχεται «από την αγωνία του για τις δημοσκοπικές του επιδόσεις και για την εκλογική του επιβίωση. Έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει». Μάλιστα έκανε μία ευθεία σύγκριση του ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος υποστηρίζοντας ότι «είναι άλλο το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη από εκείνο του κ. Βενιζέλου και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά» και πρόσθεσε ότι σε πολλές περιπτώσεις το ΠΑΣΟΚ έχει την ίδια ρητορική με κόμματα του ξυλολίου.

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση στρέφεται κατά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη ενώ έχει «δείξει» το ΠΑΣΟΚ ως έναν πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας στις εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι «μοναδικός ρεαλιστικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία», εξηγώντας ότι μέχρι τις εκλογές η κυβέρνηση θα μπορεί να ξεδιπλώσει την πολιτική της για το μέλλον και να παραδώσει έργα που τώρα υλοποιούνται.

Διπλή απάντηση η “Ασπίδα του Αχιλλέα“

Ερωτηθείς για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μία σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής και της ελληνικής διπλωματίας που δεν είχαμε δει τις προηγούμενες δεκαετίες και ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητίες».

Κάνοντας αναφορά σε μία σειρά κυβερνητικών δράσεων στην εξωτερική πολιτική αλλά και στο κομμάτι του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους εκτός συνόρων αναπαράγουν ανιστόρητες και εκτός Διεθνούς Δικαίου διατυπώσεις αλλά και εντός συνόρων σε όσους χωρίς να το καταλαβαίνουν κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα».

Η απάντηση της κυβέρνησης στον Αντώνη Σαμαρά για τη «ΝΔ που θυμίζει σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από ΛΑΟΣ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, ο οποίος σε συνέντευξη του υποστήριξε ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία θυμίζει «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από ΛΑΟΣ».

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«Δεν νομίζω ότι αυτά που είπε ο κ. Τσιούτσιας απηχούν των απόψεων του κ. Σαμαρά» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκτιμώντας ότι «αν έβρισκαν σύμφωνο τον κ. Σαμαρά αυτές οι απόψεις, θα ήταν περίεργο».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «τα στελέχη του ΛΑΟΣ τα έφερε στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς και νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των νεοδημοκρατών». Αντίστοιχα, όπως είπε, συνέβη και με πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς που πολιτεύθηκαν τα τελευταία χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία.

«Τις απαντήσεις λοιπόν τις δίνουν οι πολίτες», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «όλοι κρινόμαστε από τις πολιτικές μας» σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε πριν από το 2019 άλλη κυβέρνηση της ΝΔ να έχει ασκήσει τόσο αποτελεσματικές πολιτικές σε εξωτερική πολιτική, εθνικά θέματα, μεταναστευτικό, αντιμετώπιση της ανομίας στα πανεπιστήμια.

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«Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παρωχημένες αιτιάσεις για Ποτάμια, σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές. Ούτως ή άλλως μιλάμε για νυν πρωθυπουργό και πρώην πρωθυπουργούς. Όλοι μας συγκρινόμαστε με βάση τις πολιτικές μας και κρινόμαστε από τους πολίτες. Όλα αυτά περί προσώπων δεν τα υποτιμώ και την πορεία του καθενός, το αν ήταν πιστός σε ένα κόμμα, πότε ήρθε, πότε έφυγε, ο κόσμος τα αξιολογεί. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τον κόσμο τον νοιάζουνε οι πολιτικές που αγγίζουν τη ζωή του καθενός που μας ακούει».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στη ΔΕΘ και στις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, κατανοεί και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια» και προανήγγειλε ότι «έρχονται ακόμα καλύτερα μέτρα».

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