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Για τις νέες τουρκικές προκλητικές θέσεις που σχετίζονται με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ.

«Δεν τίθεται ζήτημα άδειας, το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να ειπωθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο», ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης εξηγώντας ότι Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο το οποίο θα ξεκινήσει σύντομα.

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