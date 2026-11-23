Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με 2,3% το 2027, με την κυβέρνηση να τονίζει πως οι εκτιμήσεις της Κομισιόν είναι συχνά πιο απαισιόδοξες από την πραγματικότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα βιντεοπαιχνίδια, υποστηρίζοντας ότι το μήνυμα απευθυνόταν σε ενήλικες και όχι σε ανήλικους.

Παράλληλα, αναγνώρισε τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δρομολογεί επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Τέλος, για τις καταγγελίες περί απευθείας αναθέσεων σε συγγενικά πρόσωπα του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου, υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη στην πολιτική.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί το 2027 με 2,3%, κάτι το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, καθώς η ανάπτυξη υποστηρίζεται από τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, νομοθετήθηκαν τις προηγούμενες μέρες και κάποια ήδη εφαρμόζονται, ενώ το μεγαλύτερό τους μέρος θα εφαρμοστεί το 2027», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας στις προβλέψεις για χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

«Πάντοτε, όλα τα χρόνια, οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις της Κομισιόν είναι αυστηρότερες ή περισσότερο απαισιόδοξες από ό,τι οι αντίστοιχες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Και κάθε χρόνο επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου και μάλιστα πολλές φορές ξεπερνάμε σε αποτέλεσμα και τις αρχικές εκτιμήσεις», τόνισε ενώ άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Advertisement

Advertisement

«Τώρα ψηφίστηκαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός και με τη νέα χρονιά θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Πάντοτε μένοντας πιστοί στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στο να μην σταλεί ο λογαριασμός με τα δανεικά στις επόμενες γενιές», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση Μαρινάκη στην κριτική για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η πρόσφατη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα βίντεο που προτείνει σε παππούδες και γιαγιάδες να αγοράσουν ένα βιντεοπαιχνίδι στα εγγόνια τους ενώ αυτό δεν επιτρέπεται να πωληθεί σε ανήλικους, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:

«Αντιλαμβανόμαστε τις ενστάσεις για την αρχή αυτού του βίντεο και όχι από τον κύριο Τσίπρα, από την κοινωνία. Και είναι προφανές, ότι ο Πρωθυπουργός στην αναφορά αυτή στόχευε στους ενήλικες. Γιατί, να συμφωνήσουμε, ότι ακόμα οι παππούδες και οι γιαγιάδες παίρνουν δώρα και σε ενήλικα εγγόνια. Άρα είναι σημαντική η σημείωση που πρέπει να γίνει, στη συνέχεια του βίντεο αυτού, ότι το παιχνίδι αυτό αναφέρεται σε ενήλικες. Αλλά αφού φύγουμε «από το δέντρο, ας πάμε στο δάσος». Και το «δάσος» έχει να κάνει με την υποκρισία και του κυρίου Τσίπρα και κάποιων άλλων από το πολιτικό σύστημα, που στάθηκαν σε μια αναφορά, η οποία ήταν προφανές ότι αφορούσε ενήλικες, και δεν είδαν το δάσος. Το δάσος είναι το γεγονός, ότι ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περάσαμε μόνοι μας. Εννοώ μόνη της η Νέα Δημοκρατία».

Για την κατάσταση των σχολείων

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε και για την κατάσταση που επικρατεί σε σχολικά κτίρια καθώς έχουν καταγραφεί εκτεταμένες φθορές.

«Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το «μαύρο – άσπρο». Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Την πρώτη τετραετία ο στόχος ήταν η χώρα να μείνει όρθια, να αντέξει το ΕΣΥ. Προτεραιοποιήθηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήδη από την αρχή της δεύτερης τετραετίας είναι στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων, των εστιών στα πανεπιστήμια, που γίνεται εξαιρετικό έργο και από το Υπουργείο και κυρίως από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Άρα, ναι, υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα. Και δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε. Και γι’ αυτό και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, σε συνέχεια πολλών ετών απραξίας από πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις.»

Advertisement

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την υπόθεση Λιάκου

Ερωτηθείς για το θέμα που έχει προκύψει με τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, σχετικά με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες στις οποίες εμφανίζονται συγγενικά του πρόσωπα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τη θέση του ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» ενώ τοποθετήθηκε και για την προσφυγή του υφυπουργού στη Δικαιοσύνη για κάποια δημοσιεύματα.

«Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, είτε είναι πολιτικός, είτε δεν είναι πολιτικός, αν θεωρεί ότι τελείται κάποιο αδίκημα. Το αν τελείται ή όχι, ούτε εγώ θα σας το πω, ούτε εσείς θα το πείτε. Θα το πει η Δικαιοσύνη. Ούτε υιοθετώ τις καταγγελίες του κ. Λιάκου, ούτε τις απορρίπτω. Δεν το γνωρίζω, δεν κάνω εγώ την ποινική αξιολόγηση», είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Επαναλαμβάνω το μείζον ως προς την Κυβέρνηση: δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν υποτιμώ τις όποιες αποκαλύψεις, ούτε υποτιμώ το ρεπορτάζ. Και δεν έχω και κανένα λόγο να αμφισβητήσω κάτι. Πραγματικά σας το λέω. Αλλά είναι άλλο πράγμα αποκαλύψεις για έναν ή μια συγγενή ενός πολιτικού και είναι άλλο πράγμα αποκαλύψεις για τον ίδιο. Ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα αφορά συγγενικά του πρόσωπα. Η αξιολόγηση των αποκαλύψεων και των συμπεριφορών και του οτιδήποτε -αν και δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι παράνομο, δεν προκύπτει, αλλά δεν είμαι και αυτός που θα το αξιολογήσει, έτσι; Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, ειδικά όταν δεν μιλάμε και για πρόσωπα που είναι στην Κυβέρνηση- αφορούν τους συγγενείς.»

Advertisement