Με «καζάνι που βράζει» για το θέμα των ΕΛΤΑ, μοιάζει ένα σημαντικό μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σε τηλεδιάσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή δεκάδων βουλευτών –περίπου 80 σύμφωνα με πληροφορίες- του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου, Ιωάννης Παπαχρήστου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, ακούστηκαν πολύ έντονα παράπονα από τους βουλευτές ενώ κάποιοι ζητούσαν και παραιτήσεις, «δείχνοντας» προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Το κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος διάλογος –όπως είπαν πολλοί συμμετέχοντες- έχει προκαλέσει κοινωνικό αλλά και πολιτικό ζήτημα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε να πάρει πίσω η κυβέρνηση την απόφαση για τη δραστική μείωση των καταστημάτων, ενώ ο πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος, στρεφόμενος κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ φέρεται να τόνισε ότι «έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι τεχνοκρατική».

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της εταιρείας για το άμεσο κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ, αρκετοί εκ των οποίων έκαναν μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χθες το απόγευμα τελικά ανακοινώθηκε ότι η μείωση των καταστημάτων θα γίνει σε δύο φάσεις, κάτι που δεν φάνηκε να βελτιώνει το κλίμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή σημείωσε στη σημερινή τηλεδιάσκεψη ότι «η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων».

Η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και η απουσία διαλόγου είναι από τις βασικές αιτίες πυροδότησης του κλίματος, κάτι που σημείωσε και ο πρώην υπουργός Βασίλης Οικονόμου στην παρέμβαση του ενώ ο βουλευτής Δωδεκανήσων Γιάννης Παππάς ζήτησε την παραίτηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, μία θέση που εξέφρασαν και άλλοι βουλευτές.