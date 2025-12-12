«Σιγή ασυρμάτου» και «χαμηλά την μπάλα» κράτησε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή εγκάλεσε την αντιπολίτευση για προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης.

«Σε κύκλο συνεντεύξεων μου τον περασμένο Ιούνιο, μετά από την παραίτησή μου, είχα δηλώσει πως κυβερνητική πηγή τον Ιούνιο του ‘24, ένα χρόνο πριν από τη δικογραφία, με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε δικογραφία που έχει τεθεί στο αρχείο. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχα» είπε ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει στην εξεταστική με φόντο συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει το καλοκαίρι, στις οποίες είχε αποκαλύψει πως κυβερνητική πηγή τον είχε ενημερώσει τον Ιούνιο του ‘24 ότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε επισυνδέσεις.

«Το να κατονομάσω την πηγή, εφόσον αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν υπήρξε προσπάθεια συσκότισης της έρευνας, τότε θα συσκότιζα περισσότερο την υπόθεση. Θα τροφοδοτούσα την ονοματολογία. Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ, εξηγώντας με αυτή την θέση γιατί δεν επιθυμεί ούτε σήμερα να κατονομάσει την κυβερνητική στιγμή ενημέρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως έκανε τότε τις επίμαχες δηλώσεις προκειμένου να αποδείξει ότι «αυτή η μία και μοναδική συνομιλία έχει κριθεί και δεν έχω καμία σχέση με κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης περί χειραγώγησης της έρευνας από την κυβέρνηση δεν ευσταθούν. «Δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων. Η μια και μοναδική συνομιλία, χωρίς ίχνος ποινικής μου εμπλοκής, έγινε τον Οκτώβριο του 2021. Εγώ ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024. Τρία χρόνια μετά δηλαδή. Άρα καμία συσκότιση δεν υπήρξε» υποστήριξε ο Χρήστος Μπουκώρος. Ο «γαλάζιος» βουλευτής επεσήμανε στην κατάθεση του πως ουδέποτε υποστήριξε πως δεν υπουργοποιήθηκε επειδή υπήρξε η επίμαχη επισύνδεση. «Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν πρωθυπουργό να δικαιολογεί σε κάποιον γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση» είπε, ενώ διέψευσε πως «το Μαξίμου χειραγωγούσε βουλευτές μέσω παρακολουθήσεων».