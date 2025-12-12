Σε «ηλεκτρισμένο κλίμα» με την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να ανταλάσσουν «πυρά» με φόντο την μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη με συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μανώλης Χνάρης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπεριφερειάρχης Κρήτης.

«Οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, καμία σχέση με την καταμέτρηση προβάτων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καμία εμπλοκή των περιφερειών με τις αγροτικές ενισχύσεις» τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος και τις σχετικές ανακοινώσεις από ΕΝΠΕ και ΠΟΓΕΔΥ. Ο Μανώλης Χνάρης επέμεινε, απαντώντας κατά την εξέταση του, πως «καμία αρμοδιότητα προσωπικά δεν είχα και κανένας περιφερειάρχης δεν έχει αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με την κατανομή στρεμμάτων. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα για καταμέτρηση των ζώων».

Σε αυτό το πλαίσιο ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε προς την πλευρά του μάρτυρα πως «δεν ξέρατε για το φουσκωμένο ζωικό κεφάλαιο; Ήσασταν 4 χρόνια περιφερειάρχης, τα πρόβατα έγιναν 4 εκατ. και δεν το πήρατε χαμπάρι. Πώς δικαιολογείτε αυτή την άγνοια; Πήγαν από 1,8 εκατ. σε 4 εκατ. τα ζώα. Τα βλέπατε να περνάνε από μπροστά σας», λέγοντας, παράλληλα, πως «όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν στην εξεταστική ότι η κτηνιατρική βάση δεδομένων είναι στην Περιφέρεια».

Ο «γαλάζιος» εισηγητής ρώτησε τον μάρτυρα «συνεχίζετε να λαμβάνετε επιδοτήσεις από ένα παράνομο κατά την παράταξή σας πλαίσιο. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ποινικά κολάσιμη τη τεχνική λύση και ένας στέλεχός του συνεχίζει να τη χρησιμοποιεί;» με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να απαντά πως αυτό που καταγγέλλει το κόμμα του είναι πως η καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης είναι παράνομη. «Η αυτοματοποιημένη κατανομή βοσκοτόπων από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι νόμιμη» είπε ο μάρτυρας.

Ο Μανόλης Χνάρης δήλωσε στην κατάθεση του πως «είμαι αγρότης. Έχω τελειώσει μόνο το λύκειο. Δεν ανήκω πολιτικά σε μεγάλη οικογένεια. Κέρδισα το 2023 έναν αξιοσέβαστο αντίπαλο τον Ανδρέα Ξανθό. Με στοχοποίησε ο πρωθυπουργός, λέγοντας “να μας πει πως έγινε ο Μυλοπόταμος πράσινος”. Ήταν μπλε ο Μυλοπόταμος. Δεν έχω καμία εμπλοκή στη δικογραφία», ενώ απαντώντας στις αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελέγη βουλευτής μίλησε για «πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη κουβέντα».