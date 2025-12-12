Στη Βουλή, εντός της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «έφτασε» η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη με τις συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις.

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως κατά την αστυνομική επιχείριση μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κ. Χιλετζάκης, μέλος της ΝΔ».

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, από την πλευρά του, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως «είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

«Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστο διαγράφεται», απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη.