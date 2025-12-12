Απειλητικά email με υβριστικό περιεχόμενο κατήγγειλε πως έλαβαν οι βουλευτές της ΝΔ, που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης. «Θέλω να πιστεύω πως δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας» είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τον «γαλάζιο» εισηγητή στην εξεταστική επιτροπή «τα μέλη της ΝΔ έλαβαν από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικά μηνύματα απειλητικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας. Γράφουν μεταξύ άλλων “εύχομαι να κόψουν κα το δικό σας λαρύγγι”, “φτου σου καρ@@@λα” “ως καλή που@@να… καλύπτεις εγκληματίες” κ.α. Καθιστούμε υπεύθυνη για ό,τι συμβεί την κα Κωνσταντοπούλου».

Παράλληλα ενημέρωση την επιτροπή πως η συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία θα σταλεί στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Καταλήγοντας κατήγγειλε ότι συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρακολουθούν τους βουλευτές της ΝΔ και προσπαθούν να κρυφακούσουν συνομιλίες τους. «Μας παρακολουθούν οι συνεργάτες της στις συνομιλίες μας έξω από την αίθουσα. Πρέπει να δουμε συνολικά την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά ώστε να τελειώσει το θέατρο του παραλόγου», σημείωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα. Κι εμείς λαμβάνουμε πολλά τέτοια μηνύματα, δεν τα συνδέουμε με κόμματα», απάντησε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.