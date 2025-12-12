Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, καταγγέλοντας το περιστατικό που έλαβε χώρα στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Γιώργος Ξυλούρης φέρεται να την απείλησε λέγοντάς της «Θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι».

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέγραψε και η ίδια την συνομιλία της με το τηλεφωνικό κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας και κατήγγειλε πως ο «Φραπές» προέβη σε αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών και ψευδορκία.

«Ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας. Να του πείτε ότι ζητώ να ενημερωθεί άμεσα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε Εισαγγελέας είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία», τόνισε η Ζ. Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό με τον Φραπέ.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο κατά το οποίο η αστυνομικός στην Άμεση Δράση ζητάει από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επαναλάβει το όνομα του καταγγελόμενου, με την ίδια να απαντά και στην συνέχεια να τον χαρακτηρίζει «κακοποιό», όταν ρωτήθηκε για την ιδιότητά του.

– Άμεση Δράση: Ποιος είναι ο καταγγελόμενος;

– Ζ. Κωνσταντοπούλου: Γεώργιος Ξυλούρης.

– Άμεση Δράση: Η ιδιότητά του ποια είναι;

– Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κακοποιός. Εμφανίζεται ως αγροκτηνοτρόφος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία που εμφανίζεται και με διάφορες άλλες ιδιότητες.

«Οι προσβολές και οι απειλές είναι τα λιγότερο σοβαρά, τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα. Εγώ σας καταγγέλω κάτι πολύ πιο σοβαρό που είναι τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απαντώντας στην διευκρινιστική ερώτηση της αστυνομικού, που είχε να κάνει με το εάν η καταγγελία αφορούσε τις απειλές και τις προσβολές στο πρόσωπό της.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε την εν λόγω συνομιλία στα social media και είπε πως βρίσκεται στην Βουλή, ενώ τις επόμενες ώρες θα μετέβαινε στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra24. Εκεί, έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά.

