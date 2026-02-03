Επιθέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βράδυ της Δευτέρας στη διάρκεια τηλεοπτικής της παρουσίας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να συγκεντρώνει τα περισσότερα βέλη της αποκαλόντας τον «κότα» γιατί δεν της έκανε μήνυμη σε παλαιότερη διαφωνία τους.

Αν και στη συνέχεια απέσυρε τους χαρακτηρισμούς επειδή δεν θέλει να θίξει τα ζώα, έστρεψε τις βολές της κατά του ΚΚΕ το οποίο «στηρίζει το σύστημα» όπως είπε, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο παρομοίασε με «γύπα».

Αρχικά και με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Και έκλεισε λέγοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Τρίτης, απάντησε στην κ Κωνσταντοπούλου θυμίζοντάς της ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως τόνισε «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».

Επίθεση και στο ΚΚΕ

Η επίθεση στο ΚΚΕ αφορούσε τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια που έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι «εμείς τη διάταξη για Κεφαλογιάννη την καταψηφίσαμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι είχε φωτογραφική διάταξη, την ψήφισαν τη ΝΔ και το ΚΚΕ. Γιατί όταν εγώ λέω εγώ ποιοι είναι το σύστημα και πώς το σύστημα αλληλοεξυπηρετείται, είμαι εγώ η κακιά. Το ΚΚΕ δεν πρέπει να εξηγήσει γιατί ψήφισαν αυτή τη φωτογραφική διάταξη, ενώ λέει ψέματα για την Πλεύση Ελευθερίας όταν δεν ψήφισαν τα δικαιώματα όλων στον γάμο;».