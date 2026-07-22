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Η παλαιά κόντρα που κρατά ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ εντός του κοινοβουλευτικού τερέν «επέστρεψε» με ιδιαίτερη ένταση στα έδρανα της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για παρασκηνιακές συνεννοήσεις του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, βουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Γεωργαντά, στο φόντο της ταραχώδους συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της οποίας η ίδια η Ζωή Κωνσταντπούλου είχε καλέσει την Άμεση Δράση ζητώντας τη σύλληψη των «γαλάζιων» βουλευτών.

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Για «τερατώδη ψέματα» έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος απαντώντας στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας, μάλιστα, χαρακτηριστικά πως «στο τέλος του κατήφορου, βρίσκεται ο βούρκος της κ. Κωνσταντοπούλου».

Τα όσα είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος προκάλεσαν την σφοδρή αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Το βούρκο και τον κατήφορο να τον απευθύνετε εάν έχετε κότσια στον Άδωνι Γεωργιάδη κ. Καραθανασόπουλε. Και εσείς κ. Λαμπρούλη, να τον απευθύνετε εκεί που πρέπει. Αφήστε τα σάπια», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας στην συνέχεια πως οι βουλευτές του ΚΚΕ φεύγοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας αφήνουν τα βουλευτικά τους έδρανα με σκουπίδια.

«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει ποιος; Εμάς η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δεν αφήνει πίσω ούτε μισή καρφίτσα» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ υποστήριξε εκ νέου πως στην θυελλωδη εκείνη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας το ΚΚΕ τήρησε «ίσες αποστάσεις» και λειτούργησε «εις επικουρίαν» της «γαλάζιας» παράταξης μετά από – όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας – «συνεννοήσεις στο διάδρομο» με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά.