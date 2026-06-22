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Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο χαρακτήρισε ως αποτυχόντα, στις εξετάσεις και ζητεί δεύτερη ευκαιρία, εξαπέλυσε η Λιάνα Κανέλλη, τονίζοντας ότι «όλη η μπουρδολογία της πολιτικής συζήτησης εκτείνεται στο κράτος δικαίου».

Η αιχμηρή επίθεση της Κανέλλη στον Τσίπρα

Η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στο Action 24 σημείωσε αρχικά ότι «ήθελα να ξέρω ποιος τολμάει να λέει για κράτος δίκαιου όταν ένα δημοψήφισμα που γίνεται σπανιότατα, είχε γίνει από τον βασιλιά και τη Χούντα, αντιστρέφεται εν μία νυκτί».

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«Ένα παιδί που γεννήθηκε το 2015 είναι 11 ετών ένα παιδί που γεννήθηκε το 2010 έχει δικαίωμα ψήφου. Σε ηλικία 5 ετών τι να θυμάται; Από το 2015 και το δημοψήφισμα. Ο Τσίπρας θέλει μια δεύτερη ευκαιρία» σημείωσε αρχικά η βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Προσέξτε πότε λέγοντα αυτά: παραμονές εξετάσεων για το πανεπιστήμιο, μαζί με την αναθεώρηση που θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια, μαζί με τις διαφημίσεις που του παίζουν “δεν πειράζει που δεν θα μπεις στο πανεπιστήμιο, έλα στο τάδε ιδιωτικό κολέγιο. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σου”. Ακούει για δεύτερη ευκαιρία και ο Τσίπρας, δεν πειράζει, σαν έφηβος που δεν πέτυχε μια φορά στις εξετάσεις του πανεπιστημίου να του δώσουμε μια άδεια να περάσει και στις δεύτερες».

Τέλος η Λιάνα Κανέλλη σημείωσε ότι «αυτό είναι εγκληματικό σαν δομή πολιτικής σκέψης απέναντι στα παιδιά μας» προσθέτοντας ότι τα παιδιά και οι νέοι «πρέπει να σκεφτούν με βάση τις ανάγκες τους».

Επίσης, η Λιάνα Κανέλλη έκανε ειδική αναφορά και στην εφαρμογή «poso kanei» με καυστικό ύφος, λέγοντας ότι πριν την πρωτοβουλία της κυβέρνησης της ΝΔ κατά της ακρίβειας είχε προηγηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες και το μέτρο του Κίμωνα Κουλούρη επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν «ψάχναμε το φαγκρί με καταστάσεις και τηλέφωνα και διαφημιστικά»…