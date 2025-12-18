Τον όρο σκάνδαλο αρνήθηκε να υιοθετήσει ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός στον πρωθυπουργό, κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. «Επί της ουσίας η απάντηση είναι θετική, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν το όρο. Υπάρχει βαθιά σχέση κάποιων η οποία είναι δυσώδης. Δε θέλω να προτρέξω τη Δικαιοσύνη» είπε ο μάρτυρας. Ο ίδιος σημείωσε πως «επιτήδειοι έχουν διαπράξει σοβαρές οικονομικές παρατυπίες οι οποίες πιθανότητα συνιστούν οικονομικό έγκλημα», αναφέροντας, παράλληλα, πως «δεν γνωρίζει κανέναν από τους επιτήδειους».

Κατά την κατάθεση του ο Γιάννης Μπρατάκος ανέφερε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βρισκόταν στις δικές του αρμοδιότητες. Ο μάρτυρας σημείωσε, ερωτώμενος σχετικά, πως ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2023 μετά την επιστολή Σημανδράκου. Ο ίδιος, κατά την κατάθεση του, μίλησε για «εξαιρετικά δυσλειτουργική σχέση» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη. Όταν ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης του έθεσε το ερώτημα αν ο Ευάγγελος Σημανδράκος σας είπε ότι δέχεται πιέσεις από τον υπουργό τον κ. Αυγενάκη για αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ, ο μάρτυρας απάντησε πως «δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιουδήποτε». Ειδικότερα για τη δεύτερη συνάντηση είπε ότι «ήταν σχεδόν διαδικαστική» και όπως εξήγησε στην συνέχεια «είχαν γίνει οι πληρωμές. Είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή είχε πει ο άνθρωπος ότι “δεν αντέχει άλλο” όλη αυτή την “τοξική σχέση” που είχε. Και ήταν αναμενόμενο ότι πάμε για τη διαδικασία της παραίτησης».

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως με την κατάθεση Γιάννη Μπρατάκου ολοκληρώθηκε ο κύκλος της έρευνας που αφορά την «γαλάζια» περίοδο στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αμέσως μετά την ανάπαυλα της εορταστικής περιόδου θα εξεταστούν από την Επιτροπή οι υπουργοί και οι επικεφαλής του Οργανισμού της περιόδου ‘15 – ’19.