Ο «φραπές», ο «χασάπης» και η «γαλάζια» αγρότισσα με την Ferrari θα βρέθουν τις επόμενες ημέρες μπροστά στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσωπα, δηλαδή, που βρέθηκαν στην «πρώτη σελίδα» της επικαιρότητας μέσα από τις αποκαλύψεις για τα τεκταινόμενα εντός και εκτός του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον κατάλογο μαρτύρων που πρότεινε το «γαλάζιο» στρατόπεδο στην συζήτηση για την επικαιροποίηση του σχετικού καταλόγου, και έως ένα μεγάλο βαθμο ταυτίστηκε με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, στην εξεταστική επιτροπή θα κληθούν να καταθέσουν ο Γιώργος Ξυλούρης (φραπές), ο Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης) αλλά και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία έγινε γνωστότερη για τα πολυτελή αυτοκίνητα.

Η ΝΔ καλεί, επίσης, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη, την κλήση του οποίου είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους υπουργούς Άκη Σκέρτσο και Σταύρο Παπασταύρου, τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο αλλά και τον πρώην υπουργό Γιάννη Μπρατάκο.

Αναλυτικά, ο κατάλογος των μαρτύρων που πρότεινε η ΝΔ:

1.Γιώργος Ξυλούρης

2.Ανδρέας Στρατάκης

3.Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4.Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας

Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5.Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6.Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7.Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8.Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής

Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9.Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10.Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11.Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12.Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

13.Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14.Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός

Επικρατείας

15.Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16.Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.