Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας", Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Δριμύ κατηγορώ κατά του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα εξαπέλυσε ο Μάκης Βορίδης κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εστίασε, στην σχεδόν δίωρη εισαγωγική του τοποθέτηση, σε δυο ζητήματα που έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών της θητείας του στο υπουργείο. Αυτό της «τεχνικής λύσης» και του περίφημου «συμφωνώ» αλλά και της απομάκρυνσης του Γρηγόρη Βάρρα από το «τιμόνι» του Οργανισμού.

Ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος βρέθηκε από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2021, υποστήριξε με σειρά νομικών διατάξεων, πως το «συμφωνώ» στη λεγόμενη «τεχνική λύση» για την κατανομή των βοσκοτόπων, «ήταν απολύτως νόμιμο και επιβαλλόμενο και οτιδήποτε άλλο θα ήταν ευθέως παράνομο». Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «άκουσα τον ισχυρισμό από τον κ. Βάρρα ότι μου έκανε χάρη που δεν μου το έφερε. Δεν θα μου έφερνε ποτέ κάτι τέτοιο είπε. Αλήθεια; Το να μη μου φέρει κάτι τέτοιο είναι ότι με βάζει να κάνω παράβαση καθήκοντος . Και νόμιμη είναι η τεχνική λύση και η μόνη μέθοδος για να γίνει η κατανομή τότε», καταθέτοντας τις νομοθετικές διατάξεις οι οποίες έδειχναν ότι από το 2015 αν δεν υπέγραφε ο οικείος αντιπεριφερειάρχης την κατανομή του εθνικού αποθέματος ήταν υποχρεωτικό να υπογράψει ο υπουργός.

«Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα σας»

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ άλλων, υπενθύμισε στον Μάκη Βορίδη πως ο Γρηγόρης Βάρρας παραμένει – μέχρι σήμερα – στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «πώς καταπίνει το γεγονός ότι ο κ. Βάρρας που του καταλογίζει απαράγραπτες πολιτικές ευθύνες, είναι στο Μαξίμου, σύμβουλος επί αγροτικών θεμάτων του πρωθυπουργού;». Ο Μάκης Βορίδης, απαντώντας στο ερώτημα του του έθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, αναφέρθηκε σε πρόσφατη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για έλλειψη οποιασδήποτε πολιτικής ευθύνης αλλά και το ό,τι απορρίφθηκε από την κυβέρνηση ως προδήλως αβάσιμη, η πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. «Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημά σας» κατέληξε ο Μάκης Βορίδης προς την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

«Πινγκ πονγκ» Βορίδη-Βάρρα σε απευθείας μετάδοση

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στάθηκε και μια… παρτίδα «πιινγκ πονγκ» που κατεγράφη μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του Γρηγόρη Βάρρα σε «απευθείας μετάδοση» στην διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής. Κατά την διάρκεια της κατάθεσης του Μάκη Βορίδη, και αφού πρώτα είχε εξηγήσει στην εξεταστική επιτροπή το «γιατί» ζήτησε την παραίτηση του Γρηγόρη Βάρρα, έγινε γνωστό ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με δήλωση του απαντούσε σε όσα του καταλόγισε ο πρώην υπουργός.

Στη δήλωση του ο Γρηγόρης Βάρρας σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα». Συγκεκριμένα, ο αποπεμφθείς από τον Μάκη Βορίδη πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει: «Με βάση τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν:

Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δε κάνει καλό. Την αποπομπή μου από Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον Διευθυντή του κ. Αθανασά από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρωτοέστειλα το σχέδιο προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του κατόπιν αιτήματος του, όπως κατέθεσα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναλυτικά.

Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα.

Επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στην δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε.

Όσο αναφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό».

Την δήλωση Βάρρα, ο οποίος απαντούσε σε όσα υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης λίγη ώρα νωρίτερα, μετέφερε η Μιλένα Αποστολάκη την ώρα που εξέταζε τον πρώην υπουργό. «Τι μας λέει ο κ. Βάρρας;

Ότι τελικά προχώρησα τον διαγωνισμό για την επιλογή του τεχνικού συμβούλου με την δική του προκήρυξη. Συγγνώμη, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα μας έλεγε ότι ζήτησα την παραίτησή του για να βγάλω την δική μου προκήρυξη. Τώρα δηλαδή τι μας λέει; Ότι τον παραίτησα για να προχωρήσω τελικά με την δική του προκήρυξη;» σημείωσε ο Μάκης Βορίδης προς την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

(συνέχεια στο ρεπορτάζ παρακάτω)





Ο Μάκης Βορίδης χαμογελά αινιγματικά, χαλαρός λίγο πριν δώσει τις απαντήσεις του… Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Ο Βάρρας δεν πρότεινε τίποτα»

Κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή ο Μάκης Βορίδης έβαλε στο στόχαστρο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα λέγοντας πως ο τελευταίος από τα τέλη Ιουνίου του 2020 ήταν ενημερωμένος από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου. «Και τι μας προτείνει ο κ. Βάρρας. Τίποτα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον 11ο του 2019 με έγγραφο που παραδέχεται την αύξηση ζωικού κεφαλαίου. Μέχρι και τις 5/11/2020 που παραιτήθηκε ο κ. Βάρρας τι μας προτείνει ως προς αυτό; Τίποτα. Τίποτα. Αντιθέτως. Ο κ. Βάρρας έχει κάνει με την τεχνική λύση του Καπρέλη την οριστική πληρωμή του 2019 και πρέπει να προετοιμάσει την προκαταβολή του 2020. Παίρνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Βλέπει την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και πρέπει να προτείνει κάτι. Τι λέει; Με το υπ’αριθμόν πρωτοκόλλου 7456, με διαβάθμιση “επείγον» και “εμπιστευτικό” προς τη διεύθυνση τεχνικών ελέγχων καλεί τους διευθυντές να κάνουν ενέργειες για την κατανομή δημοσίων βοσκοτόπων του 2020 έχοντας υπόψη την ΚΥΑ του 2015. Τι λες τώρα; Την παράνομη; Αυτό να εφαρμόσουμε;» είπε ο Μάκης Βορίδης και πρόσθεσε: «Προσέξτε. Εγώ είμαι ο εγκληματίας γιατί εφαρμόζω την εισήγηση Καπρέλη που ο Βάρρας δεν θα μου έφερνε ποτέ. Και ο Βάρρας ζήτησε ο ίδιος να εφαρμοστεί η κατανομή του Καπρέλη».

Βορίδης: Γιατί ζήτησα την παραίτηση Βάρρα

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Μάκης Βορίδης αποκάλυψε γιατί ζήτησε την παραίτηση του Γρηγόρη Βάρρα από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο λόγος που απόφασισε να ζητήσει την παραίτηση του ήταν μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Γρηγόρης Βάρρας και στην οποία μιλούσε για αθέμιτη επιρροή της εταιρείας Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπάθεια στοχοποίησης του από πάνω προς τα κάτω. Ο Μάκης Βορίδης είπε πως τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε στοιχεία για να τεκμηριώσει την καταγγελία που διατύπωσε στην συνέντευξή του και εκείνος του απάντησε ότι «δεν έχει στοιχεία».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθετε στη Neuropublic το έργο του τεχνικού συμβούλου ήδη επί 13 χρόνια»

Ο Μάκης Βορίδης σημείωσε πως «τον φωνάζω τρεις μέρες μετά τη συνεντευξη. Τον ρωτάω αν έχουν αποδοθεί σωστά. “Ναι” μου λέει, “τα είπα”. Του λέω: “Εμείς έχουμε έναν αντισυμβαλλόμενο ο οποίος έχει μη αρμόζουσα επιρροή. Να φωνάξεις τη νομική σου ομάδα τώρα και να καταγγείλουμε τη σύμβαση, να κάνουμε έγερση αγωγής αποζημιώσεως εναντίον της Neuropublic και εφόσον υπάρχουν παράνομες ενέργειες να κάνουμε και μηνυτήρια αναφορά. Καταγγελία, αποζημίωση και μήνυση. Εμένα αν με φωνάξει ένας εισαγγελέας αύριο τι θα πω; Εγώ είμαι δημόσιο. Γυρίζει και μου απαντά: “Δεν έχω τέτοια στοιχεία”. Και τι λες στη συνέντευξη Πρόεδρε; Έχεις και διαγωνισμό που σηκώνεις σε λίγο καιρό. Εμείς είμαστε δημόσια διοίκηση. Εμείς δεν παίρνουμε το μέρος. κανενός. Δεν είμαστε με τον έναν ή με τον άλλον. Βγαίνεις και λες ένας αντισυμβαλλόμενος έχει αθέμιτες πρακτικές και δεν κάνεις τίποτα. Λες ότι σε στοχοποιούν από πάνω προς τα κάτω. Δύο είναι από πάνω σου. Εγώ και ο πρωθυπουργός. Ποιος σε στοχοποίησε;» και έκλεισε την εξιστόρηση της ο Μάκης Βορίδης λέγοντας πως «αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης».

Απάντηση Βορίδη στις αιχμές Βάρρα για την Neuropublic

Ο Μάκης Βορίδης, στην κατάθεση του, επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθετε στη Neuropublic το έργο του τεχνικού συμβούλου ήδη επί 13 χρόνια και όχι με την εκκίνηση της δικής του θητείας. Επεσήμανε ότι για πρώτη φορά επί υπουργίας του ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο κατέστη ανταγωνιστικός και συμμετείχαν περισσότερες από μία εταιρείες. Διερωτήθη, δε, πώς γίνεται να αποτελεί «εκπρόσωπο συμφερόντων» της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν η διακήρυξη του διαγωνισμού προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε σύννομη από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή. Τέλος, ανέφερε ότι επί των ημερών του ουδεμία ανάθεση υπήρξε προς τη Neuropublic.

Για την παρουσία του το 2023 σε εταιρική εκδήλωση της Neuropublic, μια αιχμή που διατύπωσε ο Γρηγόρη Βάρρας εναντίον του ο Μάκης Βορίδης είπε πως «τι είπε; Ότι πήγα σε μια εκδήλωση; Και ο Χαρίτσης ήταν εκεί. Είμαι εκπρόσωπος συμφερόντων εγώ που η Neuropublic είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δέκα χρόνια προν από μένα. Και που γνωρίστηκα εγώ με τον Γαργαλάκο; Στην ΚΝΕ; Δίναμε κοινούς αγώνες για τον κομμουνισμό;». Και σε αυτό το πλαίσιο ο Μάκης Βορίδης πρόσθεσε: «Και τώρα το καταπληκτικό: 13 χρόνια μέσα η Neuropublic. Σηκώνεται η προκήρυξη. Είναι η πρώτη που είναι ανταγωνιστική. Η πρώτη στην οποία συμμετέχει και δεύτερη ευκαιρία. Πριν ήταν μπετόν αρμέ οι προκηρύξεις. Κολώνα. Ποιος προσβάλλει τη δική μου προκήρυξη; Η Neuropublic προσφεύγει. Αυτός που την προσβάλλει είναι η Neuropublic. Και έρχεται η αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και λέει ότι είναι ισχυρή και καλή η προκήρυξη. Αυτά ήρθαμε να συζητάμε εδώ;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.

