Εκτός ορίων έφτασε η σύγκρουση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Χρήστο Μαγειρία κατά την πολύωρη κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δυο τους αντάλλαξαν για περισσότερη από μισή ώρα σκληρές κουβέντες με τους μεταξύ τους διαλόγους να είναι «εκρηκτικοί».

Το κλίμα «μύρισε μπαρούτι» όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σε παλαιότερη υπόθεση του μάρτυρα σε σχέση έρευνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας και οπλοκατοχής επικαλούμενη, μάλιστα, δημοσίευμα της HuffPost πριν από χρόνια. Ο Χρήστος Μαγειρίας απάντησε σε έντονο ύφος, μεταξύ άλλων, πως το κόμμα της θα έπρεπε να λέγεται «Πλεύση Λασπολογίας».

Advertisement

Advertisement

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός της σύγκρουσης που ακολούθησε:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτηνοτρόφος με Φεράρι ύποπτος για αρχαιοκαπηλία», σας διαβάζω το δημοσίευμα στην HuffingtonPost από το 2015.

Μάρτυρας: Θα γίνετε ρεζίλι, δεν υπήρχε ποτέ τέτοια δικογραφία. Κοιτάτε μόνο πως να με ξεφτιλίσετε. Φέρτε το εδώ το βούλευμα και τότε θα ξεβρακωθώ, είναι ψέματα αυτά που λέτε. “Πλεύση Λασπολογίας” θα έπρεπε να είναι το όνομα του κόμματός σας!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμή μας να εξανίσταστε!

Μάρτυρας: Υπογράψτε την άρση ασυλία σας για να σας κάνω μήνυση! Πάρτε την προανακριτική και εαν βρεις μέσα Μαγειρία, τότε τρύπα μου τη μύτη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλο μαγκιά είστε! Δεν μου λέτε, λίρες βρήκατε;

Advertisement

Μάρτυρας: Είναι ανέκδοτο, είναι αίνιγμα. Δεν το ξέρω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει όρκο.

Μάρτυρας: Δεν βρήκα, όχι!

Advertisement

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς ξέρετε τον κύριο Σκρέκα;

Μάρτυρας: Ξέρω τον πατέρα του τον κύριο Θόδωρα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ήταν στην ΛΑΡΚΟ…

Advertisement

Μάρτυρας: Στο τέλος θα μου χρεώσετε κανένα πυρηνικό πύραυλο…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζευτείτε λίγο. Για οπλοκατοχή δεν συλληφθήκατε;

Μάρτυρας: Τρια πιστόλια, κειμήλια του πατέρα μου ήταν. Τι σχέση έχουν τρια πιστόλια του 40 με την πολεμική βιομηχανία;

Advertisement

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αντάρτης ήταν;

Advertisement

Μάρτυρας: Ήταν δεξιός, εγώ δεν ξέρω δεξιό αντάρτη. Αφήστε στην άκρη τον νεκρό πατέρα μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς βάλετε τους πεθαμένους στη συζήτηση. Ήταν ταγματασφαλίτης;

Μάρτυρας: Τι ρωτάτε; Αναφέρετε τα κοκαλάκια του πατέρα μου. Αφήστε τον συχωρεμένο εκεί που είναι!

Advertisement

«Εσείς προσβάλετε την νοημοσύνη μας»

Είχε προηγηθεί ένας γύρος ιδιαίτερα σκληρής αντιπαράθεσης, ο οποίος είχε μέσα… βλάχικα, αναφορές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα αλλά και τους «γαλάζιους» Μαρία Συρεγγέλλα και Κώστα Σκρέκα.

Ο διάλογος αποτυπώνει την ένταση μεταξύ του μάρτυρα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρετε τον κύριο Τασούλα;

Μάρτυρας: Κατάγεται από τα Γιαννενα και είμαι περήφανος γι’αυτό. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος είναι, έχει κύρος, δεν μπορείτε να του ρίξετε λάσπη. Δεν έχω σχέσεις. Γνώριζε τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου που ήταν μεγαλοκτηνοτρόφος. Τον βλέπεις τον πρόεδρο στην πλατεία στο Μέτσοβο και σου μιλάει βλάχικα, χωρίς να είναι βλάχος και σου λέει: «Τσι φατς, Μπούνα ες».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μας είπατε πως η αδερφή σας πέθανε στα βουνά.

Μάρτυρας: Θα ευχόσασταν να έχει πεθάνει όλη η οικογένεια στα βουνά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο, έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και έρχεστε και επικαλείστε νεκρά παιδιά. Συλληφθήκατε για αρχαιοκαπηλία;

Μάρτυρας: Δεν θα λέτε άλλα λόγια!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αλλού αυτά! Δεν θα δίνετε εντολές!

Μάρτυρας: Καμία κατηγορία δεν υπάρχει! Κανένα βούλευμα! Είστε μορφωμένη, αλλά το παίζετε πονηρή! Αυτό είναι το επίπεδό σας! Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς προσβάλετε την νοημοσύνη μας!

«Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο και δεν ντρέπεστε»

Ο καυγάς συνεχίστηκε μεταξύ των δυο με τον μάρτυρα να χρησιμοποιεί ενικό απευθυνόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός:

Μάρτυρας: Με άκουσες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε πως μιλάτε.

Μάρτυρας: Κι εσύ σε μένα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με άκουσες; Θα προσέχεις πως μιλάς, αφού χρησιμοποιείς ενικό.

Μάρτυρας: Έχουμε τα ίδια δικαιώματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εδώ είσαι μάρτυρας! Έχεις έρθει με θράσος που έχεις φάει με χρυσά κουτάλια, δεν απαντάς σε τίποτα και κάνεις μαγκιές! Που είχε τα χρήματα η μητέρα σας και αγόρασε τα κτήματα το ’72;

Μάρτυρας: Ρώτα την. Ηταν χορευτής. Ήταν ηθοποιός στη Δόρα Στράτου. Έπαιρνε 300 δραχμές στην κάθε παράσταση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τον χορό έκανε περιουσία…. Για να καταλάβει ο κοσμάκης τι δούλεμα τρώει και πως αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο και δεν ντρέπεστε.

Μάρτυρας: Τα πρόβατά μου αρμέγω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας κοινός κακοποιός.

Μάρτυρας: Κάνει προβοκάτσια και αντιπολίτευση. Να μου φέρετε καταδικαστική απόφαση. Είστε πολύ καλή παραποιητής της αλήθειας.

Σκληρή σύγκρουση και με την Μαρία Συρεγγέλα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση και στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλλα κάνοντας λόγο για σχέσεις της με την Πόπη Σεμερτζίδου, προκαλώντας την οξεία αντίδρασή της «γαλάζιας» βουλευτή.

Ο διάλογος και εδώ είναι ενδεικτικός της έντασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τι σχέση έχει η Μαρία Συρεγγέλα με τη σύντροφό σας;

Μάρτυρας: Τι σχέση;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοώ ερωτική… Πολιτική σχέση. Εδώ βλέπω φωτογραφία τους από το 2020.

Μαρία Συρεγγέλα: Συνήθως οι σύζυγοι δεν ενημερώνουν τους συντρόφους τους. Ενδιαφέρεστε και για τα δικαιώματα των γυναικών…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για να δείτε σε ποιο επίπεδο μπαζώνετε.

Μαρία Συρεγγέλα: Έγινε επί προσωπικού επίθεση στο πρόσωπό μου. Ψεύδεται για μια ακόμη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ισχυρίστηκε πως η κυρία Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου μου. Σαφώς δεν ισχύει. Συναντάμε τον κόσμο μας, δεν βγαίνουμε με ΑΙ να συναντάμε τους ψηφοφόρους μας. Με είπε διαπλεκόμενη. Θα σας ζητήσω να μου ζητήσετε συγγνώμη, αλλιώς επιφυλάσσομαι των δικαιωμάτων μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις για τη σχέση με την Σεμερτζίδου. Είναι ξεκάθαρο πως διαπλέκεστε.