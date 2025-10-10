Την τακτική των ίσων αποστάσεων τηρεί το Μέγαρο Μαξίμου στην κόντρα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, με τον Μάκη Βορίδη.

Παρά την αίσθηση που προκάλεσαν οι κατηγορίες Βάρρα κατά Βορίδη στην Εξεταστική Επιτροπή -κατηγορίες που ακούστηκαν στο πανελλήνιο καθώς καταγράφεται τηλεοπτικά η διαδικασία- αλλά και η απάντηση Βορίδη που προειδοποίησε ότι «όταν κληθώ στην εξεταστική θα πω γιατί απολύθηκε ο κ. Βάρρας», η κυβέρνηση φαίνεται να παρακολουθεί με αμηχανία και αρκείται στην επισήμανση ότι «είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη».

Σαν να μην υπήρξαν δηλαδή οι κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της αντίδρασης του Μάκη Βορίδη που σε χθεσινή του συνέντευξη (ΣΚΑΪ) υποστήριξε για τον Γρηγόρη Βάρρα ότι «κατά τη γνώμη μου έκανε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα».

Υπενθυμίζεται ότι μιλάμε για δύο σημαντικά κυβερνητικά στελέχη – ο ένας σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα του αγροτικού τομέα και ο άλλος πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και με προϋπηρεσία στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης με ποιον συμφωνεί για τα τεκταινόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Αυτή την αμηχανία και την έλλειψη ξεκάθαρης στάσης από την πλευρά της κυβέρνησης αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ με την τελευταία του ανακοίνωση -το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου- να καταλήγει με παράθεση ερωτημάτων:

«Ο κ. Μητσοτάκης με ποιον συμφωνεί για τα τεκταινόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Με τον πρώην υπουργό του που κάλυψε από τις ποινικές ευθύνες ή με τον σύμβουλό του;

Αλήθεια, πέντε ολόκληρα χρόνια στο Μαξίμου δεν ήπιαν με τον κ. Βάρρα έναν καφέ για να συζητήσουν τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε»;

Στην ίδια ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη επιτίθεται στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης «έδωσε» τον Μάκη Βορίδη και ότι «τώρα οι κυβερνητικές “πηγές” τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα».

Ο χαρτοπόλεμος των ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ξεκινήσει από το πρωί, μετά τη συνέντευξη (ΣΚΑΪ) του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη.

Η απάντηση των κυβερνητικών πηγών

Λίγες ώρες αργότερα κυβερνητικές πηγές απαντούν στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ενώ κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για διαρκή χρήση μεθόδων «κοπτορακτικής» και για διαστρέβλωση της αλήθειας καθώς, όπως εξηγούν μέσω διαρροών, η φράση που αποδίδει ο Κώστας Τσουκαλάς στον Παύλο Μαρινάκη για πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη, δεν ειπώθηκε ποτέ. Για αυτόν το λόγο παραθέτουν τα σχετικά αποσπάσματα των χθεσινών δηλώσεων Μαρινάκη:

«Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν γίναμε σοφότεροι. Το μόνο το οποίο επιβεβαίωσε και η κατάθεση του κ. Βάρρα, μεταξύ όλων των άλλων καταθέσεων που περίμενε και η Αντιπολίτευση «στη γωνία» για να εργαλειοποιήσει, είναι ότι και ο κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία – διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Αντιπολίτευση, χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, η οποία δεν προέκυπτε από κανένα απολύτως στοιχείο».

Προσθέτουν επίσης και ένα δεύτερο απόσπασμα των δηλώσεων Μαρινάκη, σχετικά με τις πιθανές ευθύνες του Μάκη Βορίδη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Τώρα, ως προς την ευθύνη του κ. Βορίδη, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν, ήδη, νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, που προϋπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω ξεπερνάει τον κ. Βορίδη και έχει να κάνει συνολικά με την ύπαρξη και τη συνέχιση τήρησης της τεχνικής λύσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και «κληρονόμησε» ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ναι, ήμουν σαφής και νομίζω ήταν σαφής και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια τα δεδομένα, όσο κι αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να τα διαστρεβλώσει».

Νέα «βέλη» από το ΠΑΣΟΚ

Αμέσως μετά ακολούθησε η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη:

«Ο κ. Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε όπως και οι «πηγές» πιστοποιούν: _«Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και “κληρονόμησε” ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη_».

Αφού δεν είχε, λοιπόν, την αποκλειστική πολιτική ευθύνη, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι «πηγές» της κυβέρνησης να ζυγίσουν …πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κ. Βορίδη και να μας ενημερώσουν.

Ο κ. Μαρινάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές «πηγές» τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!

Και επί τη ευκαιρία:

