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Η κυβέρνηση στοχεύει στην εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις που εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι πολιτικές δυνάμεις διαφωνούν για τον οριζόντιο χαρακτήρα της απαγόρευσης, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης στην πράξη.

Ο υπουργός Επικρατείας επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα για μικροπολιτική τακτική και εξυπηρέτηση συμφερόντων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα διατηρούν επιφυλάξεις ενόψει της τελικής ψηφοφορίας.

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Σε ρυθμούς… social media κινείται σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο Σκέρτσου για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – νομοθέτημα που, επί της ουσίας, βάζει «κόφτη» στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, θα τεθεί προς ψήφιση το βράδυ, ωστόσο, «πυροδοτεί» έντονα την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός στόχος είναι το νέο μέτρο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου την ίδια στιγμή που έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη συζήτηση για την προστασία των παιδιών από την υπερβολική χρήση των ψηφιακών πλατφορμών.

Πάντως, παρά τη γενικότερη αναγνώριση από όλες τις πολιτικές πτέρυγες της ανάγκης αντιμετώπισης της κατάχρησης των social media και του ψηφιακού εθισμού, η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική ανέδειξε το χάσμα που χωρίζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση ως προς την εφαρμογή της ρύθμισης. Μπροστά στην αμετακίνητη στάση της κυβέρνησης, όπως την εκφράζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατά την φάση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, η αντιπολίτευση εστιάζει και καταθέτει μια σειρά σοβαρών και ζωηρών ενστάσεων γύρω από τον οριζόντιο χαρακτήρα της απαγόρευσης, στα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και στο κατά πόσο οι περιορισμοί θα αποδεχθούν αποτελεσματικοί ή θα οδηγήσουν τα παιδιά σε άλλες πλατφόρμες.

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Σε αυτή την συνθήκη, το χάσμα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μοιάζει αγεφύρωτο. Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως θα καταψηφίσουν την «γαλάζια» νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη έχουν επιφυλαχθεί για την τελική τους στάση ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια.

Επίθεση Σκέρτσου στην αντιπολίτευση

Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο το νομοθέτημα τυγχάνει μεγάλης κοινωνικής αποδοχής. Και επικαλούμενος αυτό ακριβώς το επιχείρημα ως βασική αιχμή της προωθούμενης κυβερνητικής ρύθμισης – αν και αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι η απαγόρευση καθαυτή δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση – ο υπουργός Επικρατείας έβαλε στο στόχαστρο του συνολικά την αντιπολίτευση για την στάση της. Έκανε λόγο για κοντόφθαλμη και μικροπολιτική τακτική των κομμάτων και τα κατηγόρησε πως εξυπηρετούν τα «παιχνίδια» των κολοσσών της τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Ωστόσο, κάλεσε τις κοινοβουλευτικές πτέρυγες της αντιπολίτευσης να μην μείνουν αμετακίνητες στη θέση τους αλλά να δώσουν τη συγκατάθεση τους έτσι ώστε η ψήφιση του νομοσχεδίου να εκπέμψει μήνυμα ενότητας προς την κοινωνία.

Προηγουμένως, όμως, ο Άκης Σκέρτσος είχε μιλήσει για «στείρα αντιπολιτευτική» τακτική του ΠΑΣΟΚ λέγοντας, χαρακτηριστικά προς την αξιωματική αντιπολίτευση πως «μας κάνετε μια ισοπεδωτική κριτική ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εσείς είστε αυτοί που δεν έχετε κάνει τίποτα, διότι εσείς δεν έχετε ψηφίσει καμία από αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε φέρει για την προστασία των ευάλωτων».

Επιτέθηκε, ο Άκης Σκέρτσος, στην Πλεύση Ελευθερίας κάνοντας λόγο για «Πλεύση Ανελευθερίας και Ανευθυνότητας» και έριξε τα «βέλη» του προς την πλευρά του ΚΚΕ λέγοντας πως «καταψηφίζει ένα νομοσχέδιο που θέτει κανόνες και πρόστιμα σε εταιρείες κολοσσούς, ενώ βγάζει λογύδρια για τον παγκόσμιο καπιταλισμό και τις εταιρείες που “πίνουν το αίμα του λαού”».

Ο υπουργός Επικρατείας άφησε αιχμές, παράλληλα, και προς τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ σχολιάζοντας πως ενώ επικαλούνται την προστασία της οικογένειας όταν έρχεται η ώρα, δεν λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της.