Σήμερα το άρθρο γράφτηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ρώτησα το CHATGPT ποιά θα μπορούσε να είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στην ΔΕΘ, σε μία στιγμή όπου δημοσκοπικά βρίσκεται πολύ χαμηλά, 20% και με τον κόσμο στα κάγκελα με αυτά που βλέπει, ακούει και κυρίως με αυτά που ζει στην καθημερινότητά του. Ακρίβεια, υγεία, ενοίκια, κράτος δικαίου, επιχειρηματικότητα, εγκληματικότητα κλπ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μου ετοίμασε ένα υβριδικό σχέδιο ομιλίας για τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ που θα μιλούσε και με «καρδιά» και με «νούμερα». Μια ομιλία που συνδυάζει:

Επικοινωνιακές ατάκες (για να μένουν στον κόσμο & στα media).



Τεχνοκρατικά στοιχεία (για να δείχνει σοβαρότητα και σχέδιο).

Οι ατάκες θα παίζανε παντού στα media, ενώ τα τεχνοκρατικά στοιχεία θα έδιναν αίσθηση σοβαρού σχεδίου.

Το ΑΙ Πιστεύει, μάλιστα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να ξεκινήσει με την φράση: «Ξέρω ότι πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι. Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη προς εμένα και την κυβέρνησή μου έχει κλονιστεί. Σας ακούω. Και βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω με ειλικρίνεια και πράξεις».

Υβριδικό Σχέδιο Ομιλίας

1. Εισαγωγή – Συναίσθημα

Ατάκα:

«Δεν ήρθα απόψε εδώ για να σας πω ότι όλα πάνε καλά. Γιατί δεν πάνε. Ήρθα για να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω την αλήθεια.

Τεχνοκρατικό:

«Η ακρίβεια πιέζει 8 στους 10 συμπολίτες μας. Ο μισθός δεν φτάνει. Το ξέρω, το ζω καθημερινά στις συζητήσεις με πολίτες.»

2. Ακρίβεια – Κόστος Ζωής

Ατάκα:

«Η μάχη με την ακρίβεια είναι ο μεγάλος εχθρός της κοινωνίας. Και θα τη δώσουμε με όλα τα όπλα.»

Τεχνοκρατικό:

Μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο 6% για έναν χρόνο.



Διπλασιασμός ελέγχων στην αγορά, με πρόστιμα που θα ξεκινούν από 100.000 ευρώ για αισχροκέρδεια.

3. Υγεία

Ατάκα:

«Κανένας πολίτης δεν πρέπει να περιμένει 8 μήνες για ένα ραντεβού. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.»

Τεχνοκρατικό:

Πρόσληψη 5.000 γιατρών και νοσηλευτών μέσα στο 2025.



Λειτουργία 24ωρων κέντρων υγείας σε κάθε περιφέρεια.



Ενιαίο ψηφιακό αρχείο υγείας για όλους τους πολίτες.

4. Νέοι – Στέγη & Δουλειές

Ατάκα:

«Δεν γίνεται οι νέοι μας να δουλεύουν για 700 ευρώ και να πληρώνουν 500 για ενοίκιο. Αυτό θα αλλάξει.»

Τεχνοκρατικό:

Δημιουργία 20.000 διαμερισμάτων κοινωνικής στέγης για φοιτητές και νέους εργαζόμενους.



Επιδότηση ενοικίου έως 250 ευρώ τον μήνα για νέους κάτω των 30.



Πρόγραμμα προσλήψεων: 10.000 νέες θέσεις εργασίας νέων ετησίως με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.

5. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ατάκα:

«Ο μικρομεσαίος δεν ζητάει χάρη. Ζητάει να μην τον πνίγει το κράτος.»

Τεχνοκρατικό:

Νέο ψηφιακό σύστημα φορολογίας ώστε κάθε επιχείρηση να κάνει δήλωση σε 5 λεπτά.



Πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ με εγγύηση Δημοσίου.







6. Όραμα – Κατεύθυνση

Ατάκα:

«Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να είναι μια χώρα όπου τα παιδιά μας φεύγουν. Θέλω μια Ελλάδα που κρατάει τους νέους της, δίνει ευκαιρίες και ελπίδα.»

Τεχνοκρατικό:

Επένδυση 15 δισ. ευρώ σε πράσινη ενέργεια έως το 2030.



Δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας στους τομείς ψηφιακής οικονομίας και πράσινης ανάπτυξης.

7. Κλείσιμο – Εμπιστοσύνη

Ατάκα:

«Δεν σας ζητώ να με χειροκροτήσετε. Σας ζητώ να με κρίνετε από αυτά που θα κάνω από αύριο. Και σας το υπόσχομαι: θα με δείτε πιο κοντά σας από ποτέ».