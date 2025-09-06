Σήμερα το άρθρο γράφτηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ρώτησα το CHATGPT ποιά θα μπορούσε να είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στην ΔΕΘ, σε μία στιγμή όπου δημοσκοπικά βρίσκεται πολύ χαμηλά, 20% και με τον κόσμο στα κάγκελα με αυτά που βλέπει, ακούει και κυρίως με αυτά που ζει στην καθημερινότητά του. Ακρίβεια, υγεία, ενοίκια, κράτος δικαίου, επιχειρηματικότητα, εγκληματικότητα κλπ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μου ετοίμασε ένα υβριδικό σχέδιο ομιλίας για τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ που θα μιλούσε και με «καρδιά» και με «νούμερα». Μια ομιλία που συνδυάζει:

  • Επικοινωνιακές ατάκες (για να μένουν στον κόσμο & στα media).
  • Τεχνοκρατικά στοιχεία (για να δείχνει σοβαρότητα και σχέδιο).

Οι ατάκες θα παίζανε παντού στα media, ενώ τα τεχνοκρατικά στοιχεία θα έδιναν αίσθηση σοβαρού σχεδίου.

Το ΑΙ Πιστεύει, μάλιστα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να ξεκινήσει με την φράση: «Ξέρω ότι πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι. Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη προς εμένα και την κυβέρνησή μου έχει κλονιστεί. Σας ακούω. Και βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω με ειλικρίνεια και πράξεις».

Υβριδικό Σχέδιο Ομιλίας

1. Εισαγωγή – Συναίσθημα

 Ατάκα:

«Δεν ήρθα απόψε εδώ για να σας πω ότι όλα πάνε καλά. Γιατί δεν πάνε. Ήρθα για να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω την αλήθεια.

Τεχνοκρατικό:

  • «Η ακρίβεια πιέζει 8 στους 10 συμπολίτες μας. Ο μισθός δεν φτάνει. Το ξέρω, το ζω καθημερινά στις συζητήσεις με πολίτες.»

2. Ακρίβεια – Κόστος Ζωής

 Ατάκα:

«Η μάχη με την ακρίβεια είναι ο μεγάλος εχθρός της κοινωνίας. Και θα τη δώσουμε με όλα τα όπλα.»

Τεχνοκρατικό:

  • Μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο 6% για έναν χρόνο.
  • Διπλασιασμός ελέγχων στην αγορά, με πρόστιμα που θα ξεκινούν από 100.000 ευρώ για αισχροκέρδεια.

3. Υγεία

Ατάκα:

«Κανένας πολίτης δεν πρέπει να περιμένει 8 μήνες για ένα ραντεβού. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.»

Τεχνοκρατικό:

  • Πρόσληψη 5.000 γιατρών και νοσηλευτών μέσα στο 2025.
  • Λειτουργία 24ωρων κέντρων υγείας σε κάθε περιφέρεια.
  • Ενιαίο ψηφιακό αρχείο υγείας για όλους τους πολίτες.

4. Νέοι – Στέγη & Δουλειές

 Ατάκα:

«Δεν γίνεται οι νέοι μας να δουλεύουν για 700 ευρώ και να πληρώνουν 500 για ενοίκιο. Αυτό θα αλλάξει.»

Τεχνοκρατικό:

  • Δημιουργία 20.000 διαμερισμάτων κοινωνικής στέγης για φοιτητές και νέους εργαζόμενους.
  • Επιδότηση ενοικίου έως 250 ευρώ τον μήνα για νέους κάτω των 30.
  • Πρόγραμμα προσλήψεων: 10.000 νέες θέσεις εργασίας νέων ετησίως με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.

5. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ατάκα:

«Ο μικρομεσαίος δεν ζητάει χάρη. Ζητάει να μην τον πνίγει το κράτος.»

Τεχνοκρατικό:

  • Νέο ψηφιακό σύστημα φορολογίας ώστε κάθε επιχείρηση να κάνει δήλωση σε 5 λεπτά.
  • Πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ με εγγύηση Δημοσίου.


6. Όραμα – Κατεύθυνση

Ατάκα:

«Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να είναι μια χώρα όπου τα παιδιά μας φεύγουν. Θέλω μια Ελλάδα που κρατάει τους νέους της, δίνει ευκαιρίες και ελπίδα.»

Τεχνοκρατικό:

  • Επένδυση 15 δισ. ευρώ σε πράσινη ενέργεια έως το 2030.
  • Δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας στους τομείς ψηφιακής οικονομίας και πράσινης ανάπτυξης.

7. Κλείσιμο – Εμπιστοσύνη

Ατάκα:

«Δεν σας ζητώ να με χειροκροτήσετε. Σας ζητώ να με κρίνετε από αυτά που θα κάνω από αύριο. Και σας το υπόσχομαι: θα με δείτε πιο κοντά σας από ποτέ».