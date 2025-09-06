Σήμερα το άρθρο γράφτηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ρώτησα το CHATGPT ποιά θα μπορούσε να είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στην ΔΕΘ, σε μία στιγμή όπου δημοσκοπικά βρίσκεται πολύ χαμηλά, 20% και με τον κόσμο στα κάγκελα με αυτά που βλέπει, ακούει και κυρίως με αυτά που ζει στην καθημερινότητά του. Ακρίβεια, υγεία, ενοίκια, κράτος δικαίου, επιχειρηματικότητα, εγκληματικότητα κλπ.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μου ετοίμασε ένα υβριδικό σχέδιο ομιλίας για τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ που θα μιλούσε και με «καρδιά» και με «νούμερα». Μια ομιλία που συνδυάζει:
- Επικοινωνιακές ατάκες (για να μένουν στον κόσμο & στα media).
- Τεχνοκρατικά στοιχεία (για να δείχνει σοβαρότητα και σχέδιο).
Οι ατάκες θα παίζανε παντού στα media, ενώ τα τεχνοκρατικά στοιχεία θα έδιναν αίσθηση σοβαρού σχεδίου.
Το ΑΙ Πιστεύει, μάλιστα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να ξεκινήσει με την φράση: «Ξέρω ότι πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι. Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη προς εμένα και την κυβέρνησή μου έχει κλονιστεί. Σας ακούω. Και βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω με ειλικρίνεια και πράξεις».
Υβριδικό Σχέδιο Ομιλίας
1. Εισαγωγή – Συναίσθημα
Ατάκα:
«Δεν ήρθα απόψε εδώ για να σας πω ότι όλα πάνε καλά. Γιατί δεν πάνε. Ήρθα για να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω την αλήθεια.
Τεχνοκρατικό:
- «Η ακρίβεια πιέζει 8 στους 10 συμπολίτες μας. Ο μισθός δεν φτάνει. Το ξέρω, το ζω καθημερινά στις συζητήσεις με πολίτες.»
2. Ακρίβεια – Κόστος Ζωής
Ατάκα:
«Η μάχη με την ακρίβεια είναι ο μεγάλος εχθρός της κοινωνίας. Και θα τη δώσουμε με όλα τα όπλα.»
Τεχνοκρατικό:
- Μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο 6% για έναν χρόνο.
- Διπλασιασμός ελέγχων στην αγορά, με πρόστιμα που θα ξεκινούν από 100.000 ευρώ για αισχροκέρδεια.
3. Υγεία
Ατάκα:
«Κανένας πολίτης δεν πρέπει να περιμένει 8 μήνες για ένα ραντεβού. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.»
Τεχνοκρατικό:
- Πρόσληψη 5.000 γιατρών και νοσηλευτών μέσα στο 2025.
- Λειτουργία 24ωρων κέντρων υγείας σε κάθε περιφέρεια.
- Ενιαίο ψηφιακό αρχείο υγείας για όλους τους πολίτες.
4. Νέοι – Στέγη & Δουλειές
Ατάκα:
«Δεν γίνεται οι νέοι μας να δουλεύουν για 700 ευρώ και να πληρώνουν 500 για ενοίκιο. Αυτό θα αλλάξει.»
Τεχνοκρατικό:
- Δημιουργία 20.000 διαμερισμάτων κοινωνικής στέγης για φοιτητές και νέους εργαζόμενους.
- Επιδότηση ενοικίου έως 250 ευρώ τον μήνα για νέους κάτω των 30.
- Πρόγραμμα προσλήψεων: 10.000 νέες θέσεις εργασίας νέων ετησίως με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.
5. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ατάκα:
«Ο μικρομεσαίος δεν ζητάει χάρη. Ζητάει να μην τον πνίγει το κράτος.»
Τεχνοκρατικό:
- Νέο ψηφιακό σύστημα φορολογίας ώστε κάθε επιχείρηση να κάνει δήλωση σε 5 λεπτά.
- Πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ με εγγύηση Δημοσίου.
6. Όραμα – Κατεύθυνση
Ατάκα:
«Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να είναι μια χώρα όπου τα παιδιά μας φεύγουν. Θέλω μια Ελλάδα που κρατάει τους νέους της, δίνει ευκαιρίες και ελπίδα.»
Τεχνοκρατικό:
- Επένδυση 15 δισ. ευρώ σε πράσινη ενέργεια έως το 2030.
- Δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας στους τομείς ψηφιακής οικονομίας και πράσινης ανάπτυξης.
7. Κλείσιμο – Εμπιστοσύνη
Ατάκα:
«Δεν σας ζητώ να με χειροκροτήσετε. Σας ζητώ να με κρίνετε από αυτά που θα κάνω από αύριο. Και σας το υπόσχομαι: θα με δείτε πιο κοντά σας από ποτέ».