Με μια σαφέστατη αιχμή απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον Βασίλη Κικίλια, υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος κάλεσε τη Βουλή να να «υιοθετήσει» το ανήλικο παιδί του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος Κυνουρίας εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάνε τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες», σχολίασε, δείχνοντας την ενόχληση του, ο πρόεδρος της Βουλής συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επεσήμανε, στην διάρκεια της ενημέρωσης, πως το πρόγραμμα «υιοθεσίας» της Βουλής των παιδιών των ενστόλων που «έπεσαν» στο καθήκον είναι σε εξέλιξη ήδη από το 2010, ενώ υπενθύμισε πως πρόκειται για μια απολύτως αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία πλέον δεν περνά καν από έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

«Πράγματι ο κ. Κικίλιας με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είναι αυτονόητο καθώς υπάρχει σχετική απόφαση. Αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν χρηματοδοτεί η Βουλή αυτό το πρόγραμμα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τα παιδιά οφείλουν να λένε για τη Βουλή» σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε πως σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έχει λάβει η Βουλή για τα παιδιά των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος για το πρώτο παιδί προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δυο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Με βάση τα στοιχεία της Βουλής στις 31/12/2025 η Βουλή ενίσχυε οικονομικά 69 παιδιά, 44 πεσόντων με συνολικό ποσό 600.000 ευρώ.