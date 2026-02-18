Δημοσία δαπάνη τελέστηκε σήμερα (18/2) στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία της πρώτης προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Το παρών έδωσε πλήθος πολιτικών και ακαδημαϊκών καθώς και υπουργοί και ιστορικά στελέχη της ΝΔ. Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή: EUROKINISSI

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως – Πηγή: EUROKINISSI

Η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη – Πηγή: EUROKINISSI

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής – Πηγή: EUROKINISSI

Ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος – Πηγή: EUROKINISSI

Η κορυφαία νομικός και πολιτικός Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν μια προσωπικότητα που σφράγισε τον δημόσιο βίο της Ελλάδας με τις ιστορικές της πρωτιές.

Γεννημένη στα Εξάρχεια το 1934 και με καταγωγή από την Ύδρα, η Άννα Μπενάκη υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007) και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (2020), καταρρίπτοντας δεκαετή στερεότυπα στον πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης – Πηγή: EUROKINISSI

Η πρώην υπουργός Φάνη Πάλλη – Πετραλιά – Πηγή: EUROKINISSI

Ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος – Πηγή: EUROKINISSI

Ο πρώην υπουργός Γιώργος Αλογοσκούφης – Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή: EUROKINISSI

(από αριστερά προς δεξιά) Κώστας Καραμανλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Ντόρα Μπακογιάννη, Άδωνις Γεωργιάδης – Πηγή: EUROKINISSI

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης – Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή: EUROKINISSI

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη – Πηγή: EUROKINISSI

Με λαμπρές σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών και διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, διέγραψε μια σπουδαία ακαδημαϊκή πορεία ως Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, ενώ από το 1975 διηύθυνε το έγκριτο νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας – Πηγή: EUROKINISSI

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης – Πηγή: EUROKINISSI

Γιώργος Βουλγαράκης και Κώστας Καραμανλής – Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή: EUROKINISSI

Στην πολιτική της σταδιοδρομία, υπηρέτησε ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1981 έως το 2009 και διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού και Υπουργός Δικαιοσύνης, αφήνοντας πλούσιο νομοπαρασκευαστικό έργο.