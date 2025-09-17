Με την πάγια τακτική της, που περιλαμβάνει αναφορές σε «αποστρατιωτικοποιημένα νησιά» απαντά η Τουρκία στην κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο άσκησης ετοιμότητας, με φόντο τις αναγγελίες περί εξόδου του «Πίρι Ρέις» για έρευνες.

Ειδικότερα, σε σχετική Navtex, η (αναρμόδια) τουρκική πλευρά καταπιάνεται για άλλη μια πλευρά με πολύ «βολικό» για την ίδια τρόπο με τη Συνθήκη της Λωζάννης, ισχυριζόμενη ψευδώς πως «Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο» είναι «υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης» με βάση τη συνθήκη της Λωζάννης και τη συνθήκη του Παρισιού του 1947, και «στρατιωτικές δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να διεξάγονται στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν πάγια τουρκική πρακτική.

