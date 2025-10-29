Το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπερψήφισε, με ευρύτατη πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής, με 238 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 48 κατά.

Την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα, Όλγα Δάλλα, η οποία αν και είχε αναδειχθεί πρώτη σε «σταυρούς» στις εκλογές του Μαΐου του 2023, στις επαναληπτικές, που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποβλήθηκε από τις λίστες για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισήχθη στην ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Η ίδια, ωστόσο, ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα καθώς, όπως είπε, διαφωνεί με τη διατήρηση των βουλευτικών προνομίων.

Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών. Τη βουλευτή του ΚΚΕ μήνυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Νωρίτερα υπήρξε και επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Λιάνας Κανέλλη.