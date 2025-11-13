Σαράντα έξι θανάτους (46) από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους κατέγραψε το 2023, η ΕΕ με την Ελλάδα να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο καθώς δύο ελληνικές περιφέρειες, τα Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο, να καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων. Η έρευνα αυτή δημοσιεύεται σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων, στις 17 Νοεμβρίου, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τη Eurostat οι θάνατοι από τροχαία ήταν σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένοι μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ (σε επίπεδο 2 της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών μονάδων της ΕΕ – NUTS 2): 123 από τις 234 περιφέρειες (52,6% όλων των περιφερειών) ανέφεραν ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, 7 περιφέρειες ανέφεραν ακριβώς τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ 104 περιφέρειες είχαν ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο.

Advertisement

Advertisement

Ζοφερά στοιχεία καταγράφηκαν σε 7 περιφέρειες που κατέγραψαν τουλάχιστον 100 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αυτές οι περιφέρειες ήταν κυρίως συγκεντρωμένες στη νοτιοανατολική γωνία της ΕΕ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Eurostat.

Συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων στις περιφέρειες παρατηρήθηκαν σε:

Βουλγαρία – Η περιφέρεια Severozapaden κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με 166 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους-η γειτονική περιφέρεια Severen tsentralen ανέφερε επίσης υψηλό ποσοστό (107 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Ελλάδα – οι νησιωτικές περιφέρειες Ιόνια Νησιά (120 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους) και Νότιο Αιγαίο (119 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Γαλλία – η εξόχως απόκεντρη περιφέρεια Γουιάνα (117 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Ρουμανία – Sud–Vest Oltenia (107 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους) και Sud–Est (102 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Advertisement

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στον χάρτη τα ποσοστά ανά περιοχή

Το 2023, 26 περιφέρειες κατέγραψαν λιγότερους από 25 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους. Μεταξύ αυτών, δύο περιφέρειες δεν ανέφεραν κανέναν θάνατο από τροχαίο:

– οι Νήσοι Όλαντ (Φινλανδία) και

– η Ciudad de Melilla (Ισπανία).

Οι περισσότερες από τις άλλες περιφέρειες με χαμηλά ποσοστά ήταν αστικές περιοχές, και 11 από αυτές ήταν πρωτεύουσες περιφέρειες.

Advertisement

Τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Βρυξελλών – Πρωτεύουσας (Βέλγιο) –5 θάνατοι από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους, στη Βιέννη, 6 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους και Βερολίνο (Γερμανία) – 9 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους.