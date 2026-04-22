Ένα μικρό αρκουδάκι αναστάτωσε μια γειτονιά στο Όλμπανι, όταν ανέβηκε σε δέντρο και παρέμεινε εκεί για ώρες. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και ειδικών της άγριας ζωής, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να απομακρύνουν το ζώο με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσει ούτε το ίδιο ούτε οι κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με τη New York Post, το νεαρό ζώο ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα), φτάνοντας σε ύψος λίγο χαμηλότερο από παρακείμενη διώροφη κατοικία. Όταν η αρκούδα παρέμενε στο ίδιο σημείο και μετά την ανατολή του ήλιου, κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις Αρχές, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια του ζώου αλλά και της γειτονιάς.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, σε συνεργασία με συνεργείο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, προκειμένου να σχεδιάσουν τον ασφαλέστερο τρόπο απομάκρυνσης της αρκούδας και επανένταξής της στο φυσικό της περιβάλλον, στα Όρη Κάτσκιλ.

Advertisement

Advertisement

Οι Αρχές τοποθέτησαν μεγάλο δίχτυ και προστατευτικά στρώματα κάτω από το δέντρο, ώστε να αποτραπεί τραυματισμός του ζώου όταν θα έχανε τη στήριξή του. Η αρκούδα δέχθηκε αναισθητική βολή λίγο πριν το μεσημέρι, ωστόσο χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες μέχρι να δράσει πλήρως το φάρμακο.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το ζώο συνέχισε να μετακινείται στα κλαδιά, ανεβαίνοντας ακόμη ψηλότερα και παραμένοντας ξαπλωμένο πάνω στο δέντρο, καθώς οι πολίτες παρακολουθούσαν την επιχείρηση. Τελικά, ένα από τα κλαδιά στα οποία στηριζόταν έσπασε, με την αρκούδα να χάνει σταδιακά την ισορροπία της. Αρχικά έπεσε σε χαμηλότερο κλαδί, πριν τελικά χάσει πλήρως τις δυνάμεις της και καταλήξει στο δίχτυ που είχαν τοποθετήσει οι διασώστες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά ενδέχεται να γίνουν συχνότερα το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρκούδες εξέρχονται από τη χειμερία νάρκη και αναζητούν τροφή, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

NEW: Black bear finally falls from a tree after being tranquilized in an Albany, New York neighborhood.



A crew was seen setting up netting and padding to prevent the bear from getting injured after being tranquilized.



The bear was seen gripping the trunk before falling as the… pic.twitter.com/p9AdBRBjId — Collin Rugg (@CollinRugg) April 21, 2026