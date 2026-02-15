Τη θλίψη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη αποτυπώνει σε λίγες γραμμές ο πολιτικός κόσμος της χώρας αποχαιρετώντας την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και την διακεκριμένη νομικό και πολιτικό.

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την ‘Αννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

«Η ‘Αννα περνά, τώρα, στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων», σημειώνει.

«Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη του είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της.

Κώστας Χατζηδάκης

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια της ‘Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει:

“Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της”, σημειώνει κλείνοντας.

Κώστας Καραμανλής

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Σημειώνει ότι η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο Κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

Αντώνης Σαμαράς

Σε μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί. Γιατί εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της».

Ντόρα Μπακογιάννη

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε την ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής και της νομικής επιστήμης. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους αφήνοντας έντονο αποτύπωμα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στους θεσμούς και τη δημοκρατία.

Η συμβολή της στον δημόσιο διάλογο, στη νομική σκέψη και στη θεσμική λειτουργία της χώρας υπήρξε πολύτιμη» υπογράμμισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους της».

Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο υπουργός σεε ανάρτησή του αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Μια σπουδαία Ελληνίδα, σημαντικό στέλεχος της παράταξής μας, που αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής. Υπηρέτησε τους θεσμούς με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στη Δημοκρατία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο».

Δημήτρης Αβραμόπουλος

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας σπουδαίας προσωπικότητας της δημόσιας ζωής, που υπηρέτησε με ήθος, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την πατρίδα και τη δημοκρατία», σημειώνει σε μήνυμά του για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όπως προσθέτει: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε η επιτομή της αξιοπρέπειας. Με τη θεσμική της παρουσία, την επιστημονική της συγκρότηση και τον μετρημένο λόγο της, τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και άφησε ένα διακριτό αποτύπωμα πολιτικού πολιτισμού. Τη θυμάμαι με ιδιαίτερη εκτίμηση και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς υπήρξαμε συνυποψήφιοι στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Πάντοτε ευγενής, νηφάλια, με σεβασμό προς όλους, αποτέλεσε παράδειγμα για το πώς η πολιτική μπορεί να ασκείται με ποιότητα και μέτρο. Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή ως σημείο αναφοράς ήθους και προσφοράς στη δημόσια ζωή».

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ

«Έφυγε από τη ζωή η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην βουλεύτρια της ΝΔ επί σειρά ετών και πρώην υπουργός, η οποία έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε επίσης η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τους οικείους της και στην πολιτική της οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία».