Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ανοίγει το Τριώδιο και σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου. Ακολουθούν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα που προσφέρει το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου.

Αργίες 2026: Οι ημερομηνίες

25 Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)

12 Απριλίου 2026 (Κυριακή) – Κυριακή του Πάσχα (ορθόδοξη εορτή)

13 Απριλίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Πάσχα.

1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή) – Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα αφιερωμένη στους εργαζόμενους

1 Ιουνίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (ή Αγίου Πνεύματος)

15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο) – Κοίμηση της Θεοτόκου, σημαντική θρησκευτική εορτή στην Ορθοδοξία

28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)

25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή) – Χριστούγεννα