Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ανοίγει το Τριώδιο και σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου. Ακολουθούν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα που προσφέρει το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου.
Αργίες 2026: Οι ημερομηνίες
- 25 Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)
- 12 Απριλίου 2026 (Κυριακή) – Κυριακή του Πάσχα (ορθόδοξη εορτή)
- 13 Απριλίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Πάσχα.
- 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή) – Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα αφιερωμένη στους εργαζόμενους
- 1 Ιουνίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (ή Αγίου Πνεύματος)
- 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο) – Κοίμηση της Θεοτόκου, σημαντική θρησκευτική εορτή στην Ορθοδοξία
- 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)
- 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή) – Χριστούγεννα