Μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αρνούνται να συναινέσουν σε νέα πολιτική που ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας σε καθοριστικό βαθμό το τι μπορούν να δημοσιεύουν διαπιστευμένοι συντάκτες.

Οι δημοσιογράφοι έχουν διορία ως σήμερα στις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας) να συμφωνήσουν στους νέους κανόνες για τις διαπιστεύσεις και τις δημοσιεύσεις. Προσχέδιο του νέου κανονισμού αναφέρει πως οποιαδήποτε πληροφορία προτού δημοσιεύεται θα «υπόκειται στην έγκριση εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου», ακόμη και «αν δεν είναι διαβαθμισμένη» — προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σάλο.

Η Ένωση Τύπου Πενταγώνου (Pentagon Press Association, PPA), φορέας ο οποίος εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν το υπουργείο, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η νέα πολιτική που προωθεί ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «μοιάζει σχεδιασμένη να καταπνίξει την ελευθεροτυπία και δυνητικά να μας εκθέσει σε ποινικές διώξεις επειδή απλούστατα κάνουμε τη δουλειά μας».

Πολλά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα New York Times, η εφημερίδα Washington Post, το περιοδικό The Atlantic και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, κατέστησαν σαφές πως δεν θα αποδεχθούν τη νέα πολιτική, επιχειρηματολογώντας ότι παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου.

Ο εκδότης της Πόουστ Ματ Μάρεϊ σχολίασε πως οι «προτεινόμενοι περιορισμοί υπονομεύουν τις εγγυήσεις της πρώτης τροπολογίας, εγείροντας αχρείαστα εμπόδια στη συγκέντρωση και στη δημοσίευση πληροφοριών». Ο διευθυντής του Ατλάντικ Τζέφρι Γκόλντμπεργκ υπερθεμάτισε: ο νέος κανονισμός, τόνισε, «παραβιάζει τα δικαιώματά μας δυνάμει της πρώτης τροπολογίας και τα δικαιώματα των Αμερικανών που θέλουν να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι και το προσωπικό του στρατού που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους».

Ο Ρίτσαρντ Στίβενσον, επικεφαλής του γραφείου των Τάιμς στην Ουάσιγκτον, προειδοποίησε πως η νέα πολιτική του Πενταγώνου «απειλεί να τιμωρεί» δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να συγκεντρώνουν στοιχεία και να μεταδίδουν τις ειδήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ από την πλευρά του διεμήνυσε μέσω X ότι οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν πως οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούν πλέον να «περιφέρονται ασκόπως» σε «ασφαλείς εγκαταστάσεις», θα υποχρεούνται να «φορούν διακριτικό» και «να τηρούν τους κανονισμούς» αλλιώς θα στέλνονται «σπίτια τους». «Δεν διοικεί ο ‘Τύπος’ το Πεντάγωνο — ο λαός το διοικεί», πέταξε.

Στο εξής δεν θα επιτρέπεται στον Τύπο να ζητούν να τελούνται «αδικήματα», πρόσθεσε ο κ. Χέγκσεθ, πιθανόν αναφερόμενος στην άντληση δημοσιογραφικών πληροφοριών από πηγές, χωρίς έγκριση της ιεραρχίας.