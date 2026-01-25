Μια ιστορία που, αν τη δεις ψυχρά, μοιάζει απίθανη, αλλά ειπώθηκε με απόλυτη βεβαιότητα. Ο Σταμάτης Γονίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», περιέγραψε ένα περιστατικό στο οποίο, όπως ισχυρίστηκε, παιδί που βρισκόταν για μήνες σε κώμα «σηκώθηκε» τη στιγμή που του τραγουδούσε στο αυτί ένα δικό του κομμάτι.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής απέδωσε το περιστατικό στη «δύναμη της πίστης», λέγοντας πως «η πίστη κάνει θαύματα» και πως όταν υπάρχει πραγματική πίστη «γίνεται το θαύμα». Στην περιγραφή του, η μητέρα του παιδιού τού είχε ζητήσει να του πει το αγαπημένο του τραγούδι, ελπίζοντας σε μια «αλλαγή». Εκείνος υποστήριξε ότι, ενώ το παιδί ήταν ακίνητο επί μήνες, ξαφνικά σηκώθηκε και τον κοίταξε στα μάτια.

Advertisement

Advertisement

Ο Γονίδης μάλιστα κατονόμασε το τραγούδι που είπε τότε: «Χθες το βράδυ στο όνειρό μου».

Και μια ξεκάθαρη θέση για την αποτέφρωση

Στην ίδια συνέντευξη, πήρε θέση και για την αποτέφρωση, δηλώνοντας αντίθετος. Χρησιμοποίησε τη μεταφορά του «καρπού» που πέφτει στο χώμα και «φυτρώνει λουλούδι», υποστηρίζοντας ότι η ταφή συνδέεται με τη συνέχεια, ενώ «αν το κάψεις, δεν θα βγει τίποτα».

Ποιος είναι ο Σταμάτης Γονίδης

Ο Σταμάτης Γονίδης είναι από τις χαρακτηριστικές φιγούρες του λαϊκού τραγουδιού: τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, με πορεία από τη δεκαετία του ’70 και έντονη δισκογραφική παρουσία ιδιαίτερα από τα ’80s και μετά.

Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1957 στην Κύθνο (Δρυοπίδα). Σε νεαρή ηλικία έγινε ναυτικός και, σύμφωνα με βιογραφικά σημειώματα, στα ταξίδια έγραφε στίχους/μουσική πριν στραφεί επαγγελματικά στο τραγούδι.

Έχει μακρά δισκογραφία (με πλήθος άλμπουμ και live ηχογραφήσεων) και παραμένει ενεργός στη σκηνή.

Έχει εκδώσει και βιβλία, ανάμεσά τους «Ο Ιπτάμενος Λαγός» και «Η απόλυτη ευτυχία του να μην υπάρχεις», όπως αναφέρεται σε βιογραφικές πηγές.