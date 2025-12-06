Αστρονόμοι στην Ινδία εντόπισαν έναν τεράστιο γαλαξία από την εποχή που το σύμπαν μετρούσε μόλις 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής, ανακάλυψη η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση την τρέχουσα κατανόησή μας για το πώς σχηματίστηκαν οι γαλαξίες στις πρώτες στιγμές μετά την Μεγάλη Έκρηξη (Bing Bang).

Με απλά λόγια, αν το σύμπαν μετρά 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής, αυτό σημαίνει ότι παρατηρούμε έναν γαλαξία ο οποίος υπήρχε πριν από 12 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το κοσμικό περιβάλλον ήταν μόλις το ένα δέκατο της σημερινής του ηλικίας. Γι’ αυτό και οι επιστήμονες σημειώνουν ότι οι γαλαξίες που σχηματίστηκαν τόσο νωρίς ήταν κατά κανόνα ακανόνιστοι και χαοτικοί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η έρευνα των Ράσι Τζέιν και Γιογκές Βανταδέκαρ δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο σε ένα από τα κορυφαία περιοδικά αστρονομίας με τίτλο «Astronomy and Astrophysics». Ριχνοντας μία ματιά στο πρώιμο σύμπαν με την χρήση του διαστημικού τηλεσκόπιου Τζέιμς Γουέμπ (JWST), οι δύο ερευνητές ήρθαν αντιμέτωποι με έναν «πλήρως σχηματισμένο σπειροειδή γαλαξία, ένα τεράστιο, όμορφα δομημένο κοσμικό Pinwheel (σε σχήμα σπειροειδούς)».

«Ο γαλαξίας μοιάζει εκπληκτικά με τον δικό μας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε όταν το σύμπαν είχε μόλις το 10% της σημερινής του ηλικίας», ανέφερε ο καθηγητής Βανταδέκαρ, προσθέτοντας ότι τον ονόμασαν Alaknanda, από ένα ποτάμι των Ιμαλαΐων.

Ο γαλαξίας εντοπίστηκε από την κ. Τζέιν, υποψήφια διδάκτορα στο National Centre for Radio Astrophysics (NCRA-TIFR) στο Πούνε, όπως μετέδωσε και το News 18. «Είχα εξετάσει λεπτομέρειες 70.000 αντικειμένων και μόνο ένα αντιστοιχούσε σε έναν γαλαξία σπειροειδούς σχήματος. Ήταν τεράστιος, με διάμετρο περίπου 30.000 έτη φωτός», δήλωσε η ίδια.

«Ο συγκεκριμένος γαλαξίας έπρεπε να συγκεντρώσει δέκα δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες αστέρων και ταυτόχρονα να σχηματίσει έναν μεγάλο δίσκο με σπειροειδείς βραχίονες μέσα σε μόλις λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικά γρήγορο για τα κοσμικά δεδομένα», λέει ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τη NASA, υπάρχουν περίπου εκατό δισεκατομμύρια γαλαξίες, ενώ πολλοί από αυτούς άρχισαν να σχηματίζονται λίγα μόλις εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Οι αστρονόμοι πίστευαν εδώ και καιρό ότι το σύμπαν εκείνη την περίοδο –γνωστή ως «κοσμική αυγή»-, ήταν πολύ χαοτικό με τους γαλαξίες πολύ μικρούς και απροσδιόριστης μάζας.

«Ωστόσο αυτός ο γαλαξίας αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση», επισημαίνει ο καθηγητής Βανταδέκαρ. «Είναι τεράστιος, περίπου το ένα τρίτο του Γαλαξία μας σε μέγεθος, με δέκα δισεκατομμύρια αστέρια. Δημιουργεί νέα αστέρια με ρυθμό περίπου 20 έως 30 φορές μεγαλύτερο από τον τρέχοντα ρυθμό σχηματισμού αστέρων του Γαλαξία μας».

«Η ανακάλυψη ενός τόσο καλά σχηματισμένου σπειροειδούς γαλαξία σε τόσο μακρινό παρελθόν είναι σπάνια. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι το σύμπαν πιθανότατα είχε ”ωριμάσει” πολύ νωρίτερα από όσο πιστεύουμε», κατέληξε η κ. Τζέιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες για τον γαλαξία προέρχονται από 12 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, καθώς τόσο χρειάστηκε το φως του για να φτάσει σε εμάς. «Η διάρκεια ζωής ενός γαλαξία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να τον παρατηρήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε στατιστικές μελέτες», συμφωνούν οι επιστήμονες.

