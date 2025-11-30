Δεδομένα για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας παρέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις οι δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ SAR (Synthetic Aperture Radar), ονόματι ICEYE SAR-1 και SAR-2, που εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου από το Space Launch Complex 4E(SLC-4E) στην αεροπορίκή βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Όπως τονίζουν πηγές του ΥΠΕΘΑ, πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του Προγράμματος.

Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά. Συγκεκριμένα μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης (ημέρα και νύχτα) ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιονόπτωση, νέφωση κλπ). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλώς τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ζητήματα τόσο συνδρομής της Πολιτικής Προστασίας (κατάσβεση πυρκαγιών, αντιμετώπιση θεομηνιών – φυσικών καταστροφών) όσο και επιτήρησης του περιβάλλοντος, αλλά επίσης μπορούν να προσφέρουν ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Για το Πρόγραμμα είχαν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 3 Ιουλίου 2024 και στις 21 Οκτωβρίου 2024 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η αξιοποίησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.ΑΚ.).

Μεταξύ των υπουργείων συζητείται επίσης, με υψηλή προτεραιότητα, το θέμα του επικοινωνιακού δορυφόρου των Ενόπλων Δυνάμεων με πρόταση υποβληθείσα και στο πρόγραμμα SAFE.

Συνολικά πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν την Παρασκευή και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».

Πέρα από τους δύο επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους που κατασκεύασε η εταιρεία ICEYE, η αποστολή περιελάμβανε τρεις πειραματικούς και ερευνητικούς μικροδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας. Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω της εταιρείας Exolaunch στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-15 της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η αποστολή από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

• Δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, που θα παρέχουν δεδομένα Παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίζουν δράσεις πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και εθνικής ασφάλειας.

• Δύο πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους με την ονομασία PHASMA-1 και PHASMA-2 (LAMAR & DIRAC), που αναπτύχθηκαν από τη Libre Space Foundation, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης φάσματος από το διάστημα.

• Έναν πειραματικό, ερευνητικό μικροδορυφόρο που αναπτύχθηκε από την PRISMA Electronics με την ονομασία MICE-1, ο οποίος θα εστιάζει σε εφαρμογές ασφαλούς συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) με εφαρμογές κυρίως στην ναυτιλία.

Με τους πέντε αυτούς δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες. Υπογραμμίζεται ότι η συστοιχία μικροδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.