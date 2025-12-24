Επίσκεψη στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στη χώρα, πραγματοποίησε την Παραμονή Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων από την χορωδία της ΤΑΞΥΠ.

Εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων (drones) κατηγορίας Ι και FPV υπάρχει και στο 306 ΕΒΤ (Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών) στις Αχαρνές, όπου αναπτύσσεται επίσης και λογισμικό. Έχουν αναπτυχθεί επίσης φορητοί σταθμοί παραγωγής drones, που προορίζονται να ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες του Ελληνικού Στρατού και να παράγουν drones επί του πεδίου.

Το 306 ΕΒΤ μέχρι πριν μερικούς μήνες είχε ως επιπλέον αποστολή τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου. Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το Τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους. Μπορεί να παράγει τετρακόπτερα καθώς και σταθερής πτέρυγας drones. Τα drones αυτά δύναται να αναλάβουν αποστολή επιτήρησης και παρατήρησης, άφεσης φορτίου και «καμικάζι». Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε, το ΓΕΣ διαθέτει δύο κινητές μονάδες στις οποίες πραγματοποιούνται όλες οι παραπάνω εργασίες πλησίον των πεδίων επιχειρήσεων.