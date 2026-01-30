«Στις ράγες» έχει μπει η προσπάθεια για την αναβάθμιση στο επίπεδο F-16V (Viper) των 38 F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία επιδιώκεται να συμπληρώσουν τα 82 που αναβαθμίζονται ήδη στη συγκεκριμένη έκδοση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ενός ομοιογενούς στόλου 120 μαχητικών του τύπου – που αποτελεί την πιο προηγμένη έκδοση του F-16 στον κόσμο αυτή τη στιγμή- στην ΠΑ.

Το θέμα αναμένεται να βρεθεί σύντομα στο ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων). Με το πρόγραμμα της αναβάθμισης των 82 F-16 Block 52 (αρχικά 84) να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιδίωξη είναι η «αλυσίδα» να συνεχιστεί απρόσκοπτα, με το πρώτο F-16 Block 50 προς αναβάθμιση να ακολουθεί αμέσως το τελευταίο F-16 Block 52. Το κόστος του προγράμματος για τα 38 F-16 Block 50 υπολογίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 1,05 δισ. ευρώ, με διάρκεια 10 ετών, ώστε – αν υλοποιηθούν οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί- ο στόλος των 120 F-16V να έχει γίνει πραγματικότητα το 2037.

Παρά τις θετικές εξελίξεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος του κόστους του προγράμματος εμφανίζεται να συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο, δεδομένου του δημοσιονομικού χώρου, οπότε αναζητείται «φόρμουλα» ώστε να «λυθεί η εξίσωση» και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Στην άλλη πλευρά, στους παράγοντες που λειτουργούν βοηθητικά συγκαταλέγεται η επιδίωξη σε πολιτικό επίπεδο για περισσότερα εξοπλιστικά «deals» με τις ΗΠΑ, ώστε να ενισχυθούν οι αμυντικοί δεσμοί.

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, Link 16 (δυνατότητα σύνδεσης «εκ των ων ουκ άνευ» στο σύγχρονο, δικτυοκεντρικό μοντέλο πολέμου), προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Μεταξύ άλλων, το «πακέτο» περιλαμβάνει ειδική βαφή μείωσης υπέρυθρου ίχνους, δυνατότητα χρήσης όλων των διαθέσιμων εκδόσεων πυραύλων αέρος- αέρος AIM-120 AMRAAM, αντιπλοϊκών Harpoon και JSOW, καθώς και υπαρχόντων ατρακτιδίων στόχευσης LANTIRN ή/και Sniper. Γενικότερα μιλώντας, το F-16V θεωρείται «γέφυρα» προς το πέμπτης γενεάς F-35, που προορίζεται να φέρει την ΠΑ σε μια νέα εποχή, με πρωτοφανείς δυνατότητες (ενδεικτικά, το F-16V χαρακτηρίζεται ως 4ης ή 4,5 γενεάς μαχητικό). Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την ΕΑΒ, με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.

O απώτερος στόχος, όπως έχει εκφραστεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είναι η Ελλάδα να διαθέτει 200 σύγχρονα μαχητικά τριών τύπων: F-16V, Rafale και F-35. Αν η ΠΑ φτάσει τα 120 F-16V και σε αυτά προστεθούν τα 24 Rafale που διαθέτει ήδη και τα 20 F-35 που έχουν δρομολογηθεί, προκύπτει ένα «κενό» 36 αεροσκαφών. Το εν λόγω «κενό» θα μπορούσε να καλυφθεί με επιπλέον F-35 (άλλα 20), επιπλέον Rafale (o κ. Δένδιας έχει αναφέρει στο παρελθόν πως «καλό θα ήταν να τα φτάσουμε σε 30», και η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας λειτουργεί σαφώς υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής) ή, καθαρά υποθετικά μιλώντας, επιπλέον F-16V μέσω αναβάθμισης παλαιότερων F-16 Block 30 – ωστόσο στην παρούσα φάση μια τέτοια επιλογή βρίσκεται καθαρά στη σφαίρα του θεωρητικού, καθώς θα προϋπέθετε εκτενή μελέτη όσον αφορά στη βιωσιμότητά της.