Ως μήνυμα προς το Ιράν, αλλά και απόδειξη πως και οι ΗΠΑ κατανοούν πλήρως την αξία των φθηνών drones εφόδου/ μίας διαδρομής όπως τα ιρανικά Shahed, που χρησιμοποιούνται ευρέως και από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, εκλαμβάνεται η Task Force Scorpion Strike των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία εδρεύει στη Μέση Ανατολή.

Η US Central Command ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη μονάδα την Τετάρτη, και, όπως αναφέρεται, είναι η πρώτη μοίρα drones εφόδου/ μίας διαδρομής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τέσσερις μήνες αφού ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την επιτάχυνση των διαδικασιών προμήθειας και ένταξης σε υπηρεσία τεχνολογών μη επανδρωμένων αεροσκαφών χαμηλού κόστους. Η TFSS έχει σκοπό να παρέχει «χαμηλού κόστους και αποτελεσματικές δυνατότητες drones» στις αμερικανικές δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη μονάδα, εφοδιασμένη με drones «LUCAS» (Low-cost Unmanned Combat Attack System), βρίσκεται ήδη στη μέση Ανατολή. Τα LUCAS, όπως αναφέρει η CENTCOM, έχουν μεγάλη εμβέλεια και είναι σχεδιασμενα να επιχειρούν αυτόνομα. Μπορούν να εξαπολυθούν με διαφορετικών ειδών μηχανισμούς, όπως με καταπέλτη, με ρουκέτες, εποχούμενα συστήματα κ.α.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του The War Zone, το LUCAS είναι δελταπτέρυγο, μήκους λίγο άνω των 3 μέτρων, και με άνοιγμα φτερών περίπου δύομισι μέτρα. Αναπτύχθηκε από τη SpektreWorks σε συνεργασία με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Μιλώντας στο The War Zone, εκπρόσωπος της CENTCOM είπε ότι το κόστος ανά μονάδα είναι περίπου 35.000 δολάρια. Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το κεντρικό σχέδιο βασίζεται στο ιρανικό Shahed-136, σε μια σπάνια περίπτωση που οι ΗΠΑ εμφανίζονται να αντιγράφουν ένα ιρανικό οπλικό σύστημα (σημειώνεται πως Shahed έχουν βρεθεί στα χέρια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων). Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε αξιωματούχος και στο CNN, λέγοντας πως τα LUCAS φτιάχτηκαν μετά από «reverse engineering» ενός ιρανικού Shahed που είχε φτάσει στα χέρια των ΗΠΑ λίγα χρόνια πριν.

Στην ιστοσελίδα της SpektreWorks παρέχονται κάποια χαρακτηριστικά ενός παρεμφερούς σχεδίου, του FLM 136, που, όπως αναφέρεται, έχει μέγιστη εμβέλεια περίπου 700 χλμ και μπορεί να παραμείνει στον αέρα για έξι ώρες. Μπορεί να φέρει φορτίο (χωρίς να υπολογίζονται τα καύσιμα) γύρω στα 18 κιλά και πετά με ταχύτητα cruise γύρω στους 74 κόμβους (105 όταν χρειάζεται να κινηθεί γρήγορα). Δεν είναι γνωστό ωστόσο κατά πόσο αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά του LUCAS.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN είπε ότι οι ΗΠΑ εστίαζαν ως τώρα σε μεγαλύτερα και πιο ακριβά συστήματα ακριβείας, κάτι που έθετε τις αμερικανικές δυνάμεις σε μειονεκτική θέση απέναντι σε φθηνά συστήματα όπως αυτά του Ιράν, μα τώρα τα πράγματα αλλάζουν.

Τα Shahed έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τα τελευταία χρόνια: Drones τέτοιου τύπου χρησιμοποιήθηκαν πολύ από το Ιράν, ειδικά εναντίον στόχων στο Ισραήλ, ενώ η Ρωσία κάνει εκτεταμένη χρήση στην Ουκρανία, καθώς πλέον τα παράγει και η ίδια. Εξελίξεις τέτοιου είδους έχουν οδηγήσει σε «κούρσα» για την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιμετώπισης drone, αλλά και αντίστοιχων δυνατοτήτων πληγμάτων σε μεγάλες αποστάσεις με μικρό κόστος.