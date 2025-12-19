Ουκρανικά drones χτύπησαν για πρώτη φορά ρωσικό δεξαμενόπλοιο τoυ σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε την Παρασκευή στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τα drones χτύπησαν το πλοίο – το Qendil – σε ύδατα που απέχουν περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το πλοίο ήταν άδειο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Η επίθεση είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Ουκρανία δήλωσε ότι έγινε σε «διεθνή ύδατα» ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες το πλήγμα έγινε νοτιανατολικά της χώρας μας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία την Πέμπτη (18/12).

Πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι επρόκειτο για «νέα, άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση».

Η πηγή πρόσθεσε ότι η επίθεση δεν έθεσε σε κίνδυνο το περιβάλλον της περιοχής. Το δεξαμενόπλοιο υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις δηλώσεις.

Πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας δήλωσε στην Ukrainska Pravda ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν νόμιμος στόχος.

«Το επιτιθέμενο κράτος (σ.σ Ρωσία) χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να κερδίσει χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας», ανέφεραν.

«Επομένως, από την άποψη του διεθνούς δικαίου και των νόμων του πολέμου, αυτός είναι ένας απολύτως νόμιμος στόχος για την SBU. Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει και θα τον νικήσει οπουδήποτε στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεται».

Το πλήγμα ανακοινώθηκε ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιούσε την ετήσια συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι η Ουκρανία έδειχνε σημάδια προθυμίας να συμμετάσχει σε διάλογο για την εύρεση ειρηνευτικής λύσης. Ο Πούτιν τόνισε πάντως πως η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα σε οποιοδήποτε χτύπημα δεχτεί ρωσικό δεξαμενόπλοιο.

Η γεωγραφική θέση του δεξαμενόπλοιου

Σύμφωνα με το Vessel Finder, η τελευταία στάση του δεξαμενόπλοιου ήταν στο Σουέζ της Αιγύπτου, στις 16 Δεκεμβρίου.

Είχε φτάσει σε θέση ακριβώς βόρεια της Βεγγάζης της Λιβύης, όταν έκανε στροφή.

Ο προορισμός του είναι πλέον το Πορτ Σάιντ, στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή (21 Δεκεμβρίου).

Το δεξαμενόπλοιο κατασκευάστηκε το 2006 και έχει ολική χωρητικότητα 61.991 τόνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποβληθεί σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Η βρετανική Telegraph σημειώνει πως αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την Ουκρανία να ανακοινώσει ότι η υπηρεσία ασφαλείας της χτύπησε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο της σκιώδους ναυτιλίας στη Μεσόγειο.

«Η επιχείρηση εκτός περιοχής θα είχε σχεδιαστεί τόσο για να δείξει ότι η Ουκρανία δεν έχει αποσυρθεί από τον αγώνα, όσο και για να περιορίσει τα έσοδα του Βλαντιμίρ Πούτιν από παράνομες μεταφορές πετρελαίου.

Μέχρι τώρα, η SBU της Ουκρανίας είχε αναλάβει την ευθύνη μόνο για επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, χρησιμοποιώντας τα θαλάσσια drones Sea Baby.

Αυτές οι επιθέσεις αύξησαν το κόστος μεταφοράς πετρελαίου σε όλο τον κόσμο για τη Μόσχα, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των ασφαλίστρων.

Τώρα που είναι γνωστό ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας μπορούν να φτάσουν σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, οι εταιρείες θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές πριν περάσουν από ύδατα μακριά από τη Ρωσία.

Θα εγείρει επίσης νέα ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε άλλες ύποπτες επιθέσεις, για τις οποίες αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη, ειδικά αυτή στα ανοικτά των ακτών του Σενεγάλη».