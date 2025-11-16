Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης

Ερευνητές από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) χρησιμοποίησαν χιλιάδες μύδια για να ανιχνεύσουν μικροπλαστικά και να μελετήσουν τη θαλάσσια ρύπανση στα καταγάλανα νερά της Ελλάδας, σύμφωνα με το Reuters.

Τον Μάιο, οι επιστήμονες βύθισαν κλουβιά με μύδια σε διάφορα βάθη και τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, από πολυσύχναστα λιμάνια μέχρι απομονωμένα νησιά.

Advertisement

Advertisement

Overtourism and heavy maritime traffic across the Mediterranean are contributing to a rise in pollution in Greece's azure waters, say Greek scientists who have deployed thousands of mussels on the seafloor to help detect microplastics. Read more: https://t.co/4auLreQq62 pic.twitter.com/bzYIfCS897 — Reuters Science News (@ReutersScience) November 3, 2025

Τα ανέσυραν τον Σεπτέμβριο για να αναλύσουν τα σωματίδια που είχαν συσσωρευτεί στους οργανισμούς. Για τη δειγματοληψία επιφανειακού νερού χρησιμοποιούν μια πλωτή συσκευή-δίχτυ.

«Είναι απίστευτο ότι σε μόλις δύο χιλιόμετρα μπορείς να συλλέξεις τόσα πολλά μικροσκοπικά μικροπλαστικά», είπε η ωκεανογράφος Αργυρώ Αδαμοπούλου, από το εργαστήριο του ΕΛΚΕΘΕ, αναφερόμενη στα δείγματα που συλλέγονται από το δίχτυ που φιλτράρει το νερό.

Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters)

Τα μύδια, οργανισμοί που φιλτράρουν το νερό και απορροφούν διάφορους ρύπους στον ιστό τους –συμπεριλαμβανομένων των αόρατων μικροπλαστικών – χρησιμοποιούνται παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες ως δείκτης θαλάσσιας ρύπανσης.

Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters)

Τα σωματίδια που βρέθηκαν στην Ελλάδα διέφεραν σε μορφή – από θραύσματα μέχρι μεμβράνες, μικροΐνες ή σφαιρίδια – και ήταν κυρίως μπλε ή διαφανή, γεγονός που υποδεικνύει ότι προέρχονται από πλαστικά μίας χρήσης, όπως σακούλες απορριμμάτων και πλαστικά μπουκάλια, δήλωσε η βιολόγος του ΕΛΚΕΘΕ Νικολέττα Δίγκα.

Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters)

Με την πάροδο του χρόνου, τα πλαστικά διασπώνται από τα κύματα, τα ρεύματα και την ηλιακή ακτινοβολία, καθιστώντας τα όλο και πιο δύσκολο να ανιχνευθούν.

Advertisement

Οι συγκεντρώσεις τους δεν είναι ακόμη αρκετά υψηλές ώστε να είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο, αλλά μικροπλαστικά έχουν εντοπιστεί σε κάθε είδος που έχει αναλύσει η ομάδα μέχρι στιγμής, είπε η κ. Δίγκα.

Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters)

«Κατά μέσο όρο βρίσκουμε ένα ή δύο μικροπλαστικά ανά πληθυσμό που αναλύουμε», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι χωρίς δράση, η συνεχιζόμενη διάσπαση των πλαστικών θα αυξήσει την ποσότητα μικροπλαστικών που καταναλώνονται από τους θαλάσσιους οργανισμούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο και για τον άνθρωπο.

Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters)

Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters) Μύδια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης (Πηγή: Reuters)

Η Μεσόγειος, μια ημίκλειστη λεκάνη με υπερτουρισμό και έντονη ναυτιλιακή κίνηση, έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο για τη ρύπανση από μικροπλαστικά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενώ και στην Ελλάδα, της οποίας οι καθαρές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, εντοπίζεται σημαντικό πρόβλημα.

Advertisement

(Με πληροφορίες από Reuters)