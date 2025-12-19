Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA κατέγραψε τις σπάνιες συνέπειες δύο κοσμικών συγκρούσεων, προσφέροντας στους επιστήμονες κρίσιμα στοιχεία για την επίλυση ενός μυστηρίου που τους απασχολούσε εδώ και δεκαετίες.

Πριν από χρόνια, οι ερευνητές είχαν εντοπίσει ένα πυκνό και φωτεινό αντικείμενο κοντά σε ένα νεαρό άστρο με την ονομασία Φομαλώ. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο για πλανήτη, γεγονός που οδήγησε σε συνεχή παρακολούθηση της περιοχής. Ωστόσο, το 2023 οι εικόνες του Hubble αποκάλυψαν μια απρόσμενη εξέλιξη: το φωτεινό σημείο είχε εξαφανιστεί, ενώ ένα νέο εμφανίστηκε σε διαφορετική θέση, στοιχείο που απέκλεισε το ενδεχόμενο πλανητικής παρουσίας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η New York Post, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρατηρούσαν τα υπολείμματα δύο κολοσσιαίων διαστημικών συγκρούσεων. Τεράστιοι βραχώδεις όγκοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους, δημιουργώντας πυκνά νέφη σκόνης, αρκετά λαμπρά ώστε να μοιάζουν με πλανήτες. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, τα σύννεφα αυτά διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αντικείμενα που συγκρούστηκαν είχαν διάμετρο τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων, ενώ η άμεση καταγραφή τέτοιων φαινομένων θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. «Είναι απροσδόκητο το γεγονός ότι αυτή η περιοχή παρουσίασε δύο ξεχωριστές, μαζικές συγκρούσεις μέσα σε διάστημα μόλις 20 ετών», δήλωσε ο Joshua Lovell από το Κέντρο Αστροφυσικής Χάρβαρντ–Σμιθσόνιαν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο επιστημονικό περιοδικό Science.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ευρήματα είτε υποδηλώνουν ότι οι παρατηρητές στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί, είτε ότι τέτοιου μεγέθους συγκρούσεις είναι πιο συχνές απ’ όσο θεωρούσε μέχρι σήμερα η επιστημονική κοινότητα. Οι συγκρούσεις μεγάλων διαστημικών σωμάτων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό και τη σύσταση πλανητών όπως η Γη.

«Η μελέτη αυτών των φαινομένων είναι σαν να τραβάμε μια φωτογραφία του ηλιακού μας συστήματος στα πρώτα του βήματα», ανέφερε η αστροφυσικός Μέρεντιθ ΜακΓκρέγκορ από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, η οποία επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να συνεχίσουν την παρακολούθηση του νέου νέφους σκόνης τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να μελετήσουν την εξέλιξη και τη σταδιακή του διάλυση. Το άστρο κοντά στο οποίο σημειώθηκαν οι συγκρούσεις βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Γη, μόλις 25 έτη φωτός. «Παρακολουθώντας το, καταγράφουμε αυτές τις βίαιες κοσμικές εκρήξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Πολ Κάλας, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.