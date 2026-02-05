Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Γκιννής θα είναι ο άνθρωπος που θα κρατάει στα χέρια την ελληνική σημαία στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αύριο Παρασκευή (6/2) στο Σαν Σίρο στην Ιταλία.

Ο 31χρονος αθλητής, γεννηθείς το Νοέμβριο του 1994, ασχολήθηκε από πολύ μικρός με το σκι στον Παρνασσό, με την καθοδήγηση του πατέρα του, ο οποίος ήταν δάσκαλος στο συγκεκριμένο άθλημα. Ήδη, από τα 12 έτη, ο Αλέξανδρος περνούσε τους χειμώνες στην Αυστρία, καθώς ο πατέρας του ήταν εκπαιδευτής στις Άλπεις. Η ενασχόλησή του με το άθλημα ήταν μάλλον αναπόφευκτη.

Η οικογένειά του μετακόμισε αργότερα στις ΗΠΑ, όταν ο νεαρός αθλητής ήταν 16 ετών και εκεί μπήκε σε ειδική σχολή σκι στο Βερμόντ, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τις γνώσεις και τις ικανότητές του γύρω από το άθλημα. Έως τα μέσα του 2020 αγωνιζόταν για λογαριασμό των ΗΠΑ, ενώ το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2014 και την αμέσως επόμενη χρονιά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο εφήβων της Νορβηγίας.

Μετά από μία σειρά τραυματισμών, ο Γκιννής βρέθηκε εκτός ομάδας στις ΗΠΑ και τότε του ήρθε στο μυαλό η ιδέα να έρθει σε επαφή με την ελληνική ομοσπονδία, προκειμένου να γίνει πράξη ένα εγχείρημα που τότε φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο: Να αγωνιστεί με την «γαλανόλευκη», εκπροσωπώντας με αυτόν τον τρόπο την χώρα καταγωγής του.

Σε μια χώρα που δεν έχει καμία παράδοση στα χειμερινά σπορ και που το αλπικό σκι αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν χόμπι, ο Γκιννής τα κατάφερε και τοποθέτησε την Ελλάδα στην ελίτ του παγκόσμιου σκι, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2023 ανέβηκε για πρώτη φορά σε βάθρο σε μεγάλη διοργάνωση, με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σαμονί. Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι στην Κουρσεβέλ της Γαλλίας. Επρόκειτο για διακρίσεις που δεν είχε ξαναδεί ποτέ η Ελλάδα.

Πλέον, ο Γκιννής ετοιμάζεται να κρατήσει την «γαλανόλευκη» ψηλά στην αυριανή (6/2) Τελετή Έναρξης και ευχή όλων είναι ο Έλληνας αθλητής να φτάσει εκεί όπου επιθυμεί να βρίσκεται, δηλαδή στο βάθρο και στην κατάκτηση του πρώτου Ολυμπιακού μεταλλίου της Ελλάδας.